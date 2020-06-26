أطلقت Amazon Web Services (AWS) مؤخرًا Amazon Honeycode ، وهو حل no-code مصمم لغير المبرمجين لإنشاء تطبيقات الأعمال الأساسية وإدارتها. كسر معيار عروض AWS التقليدية ، يسعى Honeycode إلى توفير حل يسهل الوصول إليه لتلبية الطلب المتزايد على التطبيقات المخصصة. تتيح الواجهة الشبيهة بجداول البيانات في النظام الأساسي للمستخدمين المطلعين على برامج جداول البيانات إنشاء التطبيقات وتخصيصها.

بينما تركز AWS عادةً على تزويد المطورين بالأدوات اللازمة لإنشاء التطبيقات ، تهدف Honeycode إلى تزويد الأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الترميز بطريقة أسهل لحل تحديات الأعمال المختلفة. لا يختلف الدافع الدافع وراء Honeycode كثيرًا عن أداة low-code PowerApps من Microsoft ، حيث تعمل كلتا الأداتين على توسيع الأنظمة الأساسية السحابية الخاصة بهما للمستخدمين الذين ليسوا مطورين بدوام كامل. ومع ذلك ، تركز AWS بشكل أكبر على جانب no-code في Honeycode.

وفقًا لنائب AWS VP Larry Augustin والمدير العام لـ AWS Meera Vaidyanathan ، فإن هدف Honeycode هو تمكين الأفراد غير التقنيين ، مثل محللي الأعمال ومديري المشاريع ومديري البرامج ، لإنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة دون أي معرفة بالشفرات. من خلال دمج واجهة مألوفة تشبه جداول البيانات ، تأمل AWS في توفير نقطة بداية مريحة للمستخدمين.

على عكس العديد من الأدوات low-code no-code ، لا يوفر Honeycode ميزة لتصدير التعليمات البرمجية لاستخدامها في مكان آخر. أوضح أوغستين أن مهمة Honeycode هي تزويد المستخدمين بقدر كبير من القوة دون اللجوء إلى الهروب من التعليمات البرمجية. ومع ذلك ، فإنهم يتوقعون من الشركات استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتمكين المطورين ذوي الخبرة من دمج البيانات من مصادر أخرى ، والتي يمكن أيضًا تسهيلها بواسطة شركاء AWS.

بينما يميز AWS Honeycode نفسه بجداول البيانات في وسط واجهة المستخدم الخاصة به ، فإنه لا يزال يسمح بإنشاء تطبيقات معقدة. يمكن أن تتراوح التطبيقات المبنية على Honeycode من هياكل بسيطة أحادية الجدول وشاشتين إلى تطبيقات معقدة وقوية متعددة الطبقات تتطور باستمرار وفقًا لاحتياجات المستخدمين. تجعل واجهة جدول البيانات Honeycode خيارًا عمليًا لمن هم على دراية باستخدامه.

نظرًا لاستمرار اكتساب المنصات no-code شعبية ، فإن الحلول البديلة مثل AppMaster تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة وخلفية قابلة للتطوير دون أي معرفة بالشفرات. يبسط العالم المتسع لمنصات التطوير no-code عملية إنشاء تطبيقات مخصصة تلبي احتياجات وتحديات محددة.

يُجسد إطلاق AWS Honeycode الاتجاه المستمر لتوفير أدوات يسهل الوصول إليها وسهلة الاستخدام للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الترميز. إن الجمع بين القوة والبساطة الذي توفره المنصات no-code يدفع الابتكار وحل المشكلات عبر عدد لا يحصى من الصناعات.