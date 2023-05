Amazon Web Services (AWS) hat kürzlich Amazon Honeycode eingeführt, eine no-code -Lösung, die für Nicht-Programmierer entwickelt wurde, um grundlegende Branchenanwendungen zu erstellen und zu verwalten. Honeycode bricht mit der Norm traditioneller AWS-Angebote und versucht, eine leicht zugängliche Lösung bereitzustellen, um der gestiegenen Nachfrage nach benutzerdefinierten Anwendungen gerecht zu werden. Die tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche der Plattform ermöglicht Benutzern, die mit Tabellenkalkulationssoftware vertraut sind, Anwendungen zu erstellen und anzupassen.

Während AWS sich in der Regel darauf konzentriert, Entwicklern Tools zum Erstellen von Anwendungen bereitzustellen, zielt Honeycode darauf ab, Personen mit begrenzter Programmiererfahrung eine einfachere Möglichkeit zu bieten, verschiedene geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Die treibende Motivation hinter Honeycode unterscheidet sich nicht wesentlich von Microsofts low-code Tool PowerApps, da beide Tools ihre jeweiligen Cloud-Plattformen für Benutzer erweitern, die keine Vollzeitentwickler sind. AWS konzentriert sich jedoch mehr auf den no-code Aspekt von Honeycode.

Laut AWS VP Larry Augustin und AWS General Manager Meera Vaidyanathan ist es das Ziel von Honeycode, technisch nicht versierte Personen wie Business-Analysten, Projektmanager und Programmmanager in die Lage zu versetzen, benutzerdefinierte Anwendungen ohne Programmierkenntnisse einfach zu erstellen. Durch die Integration einer vertrauten tabellenkalkulationsähnlichen Oberfläche hofft AWS, einen komfortablen Ausgangspunkt für Benutzer zu bieten.

Im Gegensatz zu vielen low-code und no-code Tools bietet Honeycode keine Funktion zum Exportieren von Code zur Verwendung an anderer Stelle. Augustin stellte klar, dass die Mission von Honeycode darin besteht, den Benutzern eine beträchtliche Menge an Leistung zu bieten, ohne auf Code-Escapes zurückzugreifen. Sie erwarten jedoch, dass Unternehmen APIs verwenden, um erfahrenen Entwicklern die Integration von Daten aus anderen Quellen zu ermöglichen, was auch von AWS-Partnern erleichtert werden könnte.

Während sich AWS Honeycode durch die Tabellenkalkulation im Zentrum seiner Benutzeroberfläche abhebt, ermöglicht es dennoch die Erstellung anspruchsvoller Anwendungen. Anwendungen, die auf Honeycode basieren, können von einfachen Einzeltabellenstrukturen und ein paar Bildschirmen bis hin zu komplexen und robusten mehrschichtigen Apps reichen, die sich kontinuierlich entsprechend den Anforderungen der Benutzer weiterentwickeln. Die Tabellenkalkulationsschnittstelle macht Honeycode zu einer praktischen Wahl für diejenigen, die mit seiner Verwendung vertraut sind.

Da no-code Plattformen immer beliebter werden, ermöglichen alternative Lösungen wie AppMaster Unternehmen und Organisationen, skalierbare Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Die wachsende Welt der no-code Entwicklungsplattformen vereinfacht den Prozess der Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen, die spezifische Anforderungen und Herausforderungen erfüllen, weiter.

Die Einführung von AWS Honeycode ist ein Beispiel für den anhaltenden Trend, zugängliche, benutzerfreundliche Tools für Personen mit begrenzter Programmiererfahrung bereitzustellen. Die Kombination aus Leistung und Einfachheit, die no-code -Plattformen bieten, treibt Innovation und Problemlösung in unzähligen Branchen voran.