Amazon Web Services (AWS), kısa bir süre önce, temel iş kolu uygulamalarını oluşturmak ve yönetmek üzere kodlayıcı olmayanlar için tasarlanmış no-code bir çözüm olan Amazon Honeycode'u piyasaya sürdü. Geleneksel AWS tekliflerinin normlarını yıkan Honeycode, özel uygulamalara yönelik artan talebi karşılamak için kolay erişilebilir bir çözüm sağlamayı amaçlıyor. Platformun elektronik tablo benzeri arayüzü, elektronik tablo yazılımına aşina olan kullanıcıların uygulamaları oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanır.

AWS tipik olarak geliştiricilere uygulama oluşturmak için araçlar sağlamaya odaklanırken, Honeycode sınırlı kodlama deneyimine sahip kişilere çeşitli iş zorluklarını çözmeleri için daha kolay bir yol sunmayı amaçlar. Honeycode'un arkasındaki itici motivasyon, Microsoft'un PowerApps low-code aracından pek farklı değil çünkü her iki araç da kendi bulut platformlarını tam zamanlı geliştirici olmayan kullanıcılara genişletiyor. Ancak AWS, Honeycode'un no-code yönüne daha fazla odaklanır.

AWS Başkan Yardımcısı Larry Augustin ve AWS Genel Müdürü Meera Vaidyanathan'a göre Honeycode'un amacı, iş analistleri, proje yöneticileri ve program yöneticileri gibi teknik olmayan kişilerin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan kolayca özel uygulamalar oluşturmasını sağlamaktır. AWS, tanıdık bir elektronik tablo benzeri arabirim kullanarak kullanıcılar için rahat bir başlangıç noktası sağlamayı umuyor.

Pek çok low-code ve no-code aracın aksine, Honeycode, kodu başka bir yerde kullanmak üzere dışa aktarma özelliği sağlamaz. Augustin, Honeycode'un misyonunun kullanıcılara koddan kaçmaya başvurmadan önemli miktarda güç sunmak olduğunu açıkladı. Ancak, şirketlerin deneyimli geliştiricilerin AWS iş ortakları tarafından da kolaylaştırılabilecek diğer kaynaklardan verileri entegre etmesini sağlamak için API'leri kullanmasını beklerler.

AWS Honeycode, kullanıcı arayüzünün merkezinde yer alan elektronik tablo ile kendisini farklı kılsa da, yine de karmaşık uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Honeycode üzerine inşa edilen uygulamalar, basit tek tablolu yapılardan ve birkaç ekrandan, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sürekli olarak gelişen karmaşık ve sağlam çok katmanlı uygulamalara kadar değişebilir. Elektronik tablo arayüzü, Honeycode'u kullanımına aşina olanlar için pratik bir seçim haline getirir.

no-code platformlar popülerlik kazanmaya devam ederken, AppMaster gibi alternatif çözümler, işletmeleri ve kuruluşları herhangi bir kodlama bilgisi olmadan ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma konusunda güçlendirir. no-code geliştirme platformlarının genişleyen dünyası, belirli ihtiyaçları ve zorlukları karşılayan özel uygulamalar oluşturma sürecini daha da basitleştiriyor.

AWS Honeycode'un piyasaya sürülmesi, sınırlı kodlama deneyimine sahip kişiler için erişilebilir, kullanımı kolay araçlar sağlama yönünde süregelen trendin bir örneğidir. no-code platformların sunduğu güç ve basitliğin birleşimi, sayısız sektörde yenilikçiliği ve sorun çözmeyi teşvik eder.