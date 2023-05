Amazon Web Services (AWS) ha recentemente lanciato Amazon Honeycode , una soluzione no-code progettata per i non programmatori per creare e gestire applicazioni line-of-business di base. Rompendo la norma delle tradizionali offerte AWS, Honeycode cerca di fornire una soluzione facilmente accessibile per soddisfare la crescente domanda di applicazioni personalizzate. L'interfaccia simile a un foglio di calcolo della piattaforma consente agli utenti che hanno familiarità con il software per fogli di calcolo di creare e personalizzare applicazioni.

Mentre AWS in genere si concentra sul fornire agli sviluppatori strumenti per creare applicazioni, Honeycode mira a offrire alle persone con esperienza di codifica limitata un modo più semplice per risolvere varie sfide aziendali. La motivazione alla base di Honeycode non è molto diversa dallo strumento low-code di Microsoft PowerApps, poiché entrambi gli strumenti estendono le rispettive piattaforme cloud agli utenti che non sono sviluppatori a tempo pieno. Tuttavia, AWS è più focalizzato sull'aspetto no-code di Honeycode.

Secondo il vicepresidente di AWS Larry Augustin e il direttore generale di AWS Meera Vaidyanathan, l'obiettivo di Honeycode è consentire a persone non tecniche, come analisti aziendali, project manager e program manager, di creare facilmente applicazioni personalizzate senza alcuna conoscenza di programmazione. Incorporando un'interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo, AWS spera di fornire un comodo punto di partenza per gli utenti.

A differenza di molti strumenti low-code e no-code, Honeycode non fornisce una funzionalità per l'esportazione del codice da utilizzare altrove. Augustin ha chiarito che la missione di Honeycode è offrire agli utenti una notevole quantità di potenza senza ricorrere all'escape del codice. Tuttavia, si aspettano che le aziende utilizzino le API per consentire agli sviluppatori esperti di integrare i dati da altre fonti, cosa che potrebbe anche essere facilitata dai partner AWS.

Sebbene AWS Honeycode si distingua con il foglio di calcolo al centro della sua interfaccia utente, consente comunque la creazione di applicazioni sofisticate. Le applicazioni basate su Honeycode possono variare da semplici strutture a tabella singola e un paio di schermate a complesse e robuste app a più livelli che si evolvono continuamente in base alle esigenze degli utenti. L'interfaccia del foglio di calcolo rende Honeycode una scelta pratica per chi ha familiarità con il suo utilizzo.

Poiché le piattaforme no-code continuano a guadagnare popolarità, soluzioni alternative come AppMaster consentono alle aziende e alle organizzazioni di creare applicazioni Web, mobili e back-end scalabili senza alcuna conoscenza di codifica. Il mondo in espansione delle piattaforme di sviluppo no-code semplifica ulteriormente il processo di creazione di applicazioni personalizzate che soddisfano esigenze e sfide specifiche.

Il lancio di AWS Honeycode esemplifica la tendenza in corso di fornire strumenti accessibili e di facile utilizzo per le persone con esperienza di codifica limitata. La combinazione di potenza e semplicità offerta dalle piattaforme no-code stimola l'innovazione e la risoluzione dei problemi in innumerevoli settori.