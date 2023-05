Amazon a déployé une vaste actualisation de sa gamme d'appareils Echo, avec en tête l'introduction de l'Echo Pop, un haut-parleur intelligent en demi-cercle qui offre non seulement des couleurs vibrantes comme la lavande et le bleu sarcelle, mais sert également un double objectif en tant qu'extension Wi-Fi. pris en charge par eero. Le lancement s'accompagne de mises à jour des appareils Echo existants tels que Echo Show 5, Echo Buds et Echo Auto.

Cette annonce intervient après l'événement matériel d'Amazon l'automne dernier, qui a vu des mises à jour mineures d'une gamme d'appareils Echo. La société a également profité de cette occasion pour révéler des informations sur l'avenir de son assistant personnel alimenté par l'IA, Alexa.

Malgré des rapports faisant état de pertes financières substantielles, d'une faible adoption des achats vocaux et de licenciements dans le groupe d'appareils d'Amazon, le vice-président d'Alexa Rohit Prasad insiste sur le fait que l'impact sur Alexa est minime. Il souligne que l'engagement de l'entreprise envers Alexa reste inébranlable, notamment compte tenu du potentiel de la technologie d'IA derrière la plateforme.

Certains des nouveaux produits remarquables de cette annonce incluent l'Echo Pop à 39,99 $, qui pourrait potentiellement concurrencer l'Echo Dot existant. L'Echo Pop comprend non seulement un haut-parleur directionnel orienté vers l'avant, mais également le processeur AZ2 Neural Edge d'Amazon. Avec eero intégré, l'appareil peut ajouter jusqu'à 1000 pieds carrés de couverture à un réseau Wi-Fi eero existant, lui donnant une fonction secondaire en tant qu'extension Wi-Fi.

Les éditions Echo Show 5 et Echo Show 5 Kids, au prix de 89,99 $ et 99,99 $ respectivement, sont désormais accompagnées d'améliorations impressionnantes qui les rendent 20 % plus rapides que la génération précédente. Ces appareils incluent un nouveau réseau de microphones, un processeur AZ2 Neural Edge plus puissant et un système de haut-parleurs amélioré qui offre des basses doubles et un son plus clair. Les deux appareils, ainsi que l'Echo Pop, prennent désormais en charge la norme de maison intelligente Matter.

Lors de l'appel sur les résultats du premier trimestre d'Amazon le mois dernier, le PDG Andy Jassy a parlé du travail de l'entreprise sur la construction d'un modèle de grande langue (LLM) plus généralisé et plus performant pour alimenter Alexa. Il a déclaré que le nouveau LLM aiderait à atteindre l'objectif de créer le meilleur assistant personnel, pas seulement un haut-parleur intelligent.

Les capacités actuelles d'Alexa sont alimentées par un vaste modèle de langage de 20 milliards de paramètres avec une architecture encodeur-décodeur, la plus grande du genre. L'introduction de modèles multilingues à grande échelle basés sur Transformer a abouti au modèle d'enseignant Alexa (AlexaTM), qui peut transférer ses connaissances dans d'autres langues sans supervision humaine. Cette avancée contribue à rendre Alexa plus intelligente, plus rapide et améliore ses compétences conversationnelles.

