Amazon heeft een uitgebreide vernieuwing van zijn Echo-apparaatassortiment uitgerold, met als hoogtepunt de introductie van de Echo Pop, een halfronde slimme luidspreker die niet alleen levendige kleuren zoals lavendel en groenblauw biedt, maar ook een tweeledig doel dient als wifi-extender ondersteund door eer. De lancering gaat gepaard met updates voor bestaande Echo-apparaten zoals de Echo Show 5, Echo Buds en Echo Auto.

Deze aankondiging komt na het hardware-evenement van Amazon afgelopen najaar, waar kleine updates voor een reeks Echo-apparaten plaatsvonden. Het bedrijf maakte ook van de gelegenheid gebruik om inzichten te onthullen in de toekomst van zijn door AI aangedreven persoonlijke assistent, Alexa.

Ondanks berichten over aanzienlijke financiële verliezen, zwakke acceptatie van voice shopping en ontslagen in de apparaatgroep van Amazon, benadrukt SVP van Alexa Rohit Prasad dat de impact op Alexa minimaal is. Hij benadrukt dat de toewijding van het bedrijf aan Alexa onwankelbaar blijft, vooral gezien het potentieel van de AI-technologie achter het platform.

Enkele van de nieuwe opmerkelijke producten in deze aankondiging zijn de Echo Pop van $ 39,99, die mogelijk zou kunnen concurreren met de bestaande Echo Dot. De Echo Pop heeft niet alleen een naar voren gerichte directionele luidspreker, maar ook de AZ2 Neural Edge-processor van Amazon. Met Eero ingebouwd kan het apparaat tot 1.000 vierkante voet dekking toevoegen aan een bestaand Eero Wi-Fi-netwerk, waardoor het een secundaire functie krijgt als Wi-Fi-extender.

De Echo Show 5 en Echo Show 5 Kids-editie, geprijsd op respectievelijk $ 89,99 en $ 99,99, worden nu geleverd met indrukwekkende upgrades waardoor ze 20% sneller zijn dan de vorige generatie. Deze apparaten bevatten een nieuwe microfoonarray, een krachtigere AZ2 Neural Edge-processor en een verbeterd luidsprekersysteem dat dubbele bassen en helderder geluid levert. Beide toestellen ondersteunen nu, samen met de Echo Pop, de smarthome-standaard Matter.

Tijdens Amazon's eerste kwartaalwinstgesprek vorige maand sprak CEO Andy Jassy over het werk van het bedrijf aan het bouwen van een meer algemeen en capabel groot taalmodel (LLM) om Alexa van stroom te voorzien. Hij verklaarde dat de nieuwe LLM zou helpen bij het bereiken van de doelstelling om de beste persoonlijke assistent te creëren, niet alleen een slimme spreker.

De huidige mogelijkheden van Alexa worden aangedreven door een enorm taalmodel met 20 miljard parameters en een encoder-decoderarchitectuur, de grootste in zijn soort. De introductie van op Transformer gebaseerde grootschalige meertalige modellen heeft geresulteerd in het Alexa Teacher Model (AlexaTM), dat zijn kennis kan overdragen aan andere talen zonder menselijke supervisie. Deze vooruitgang helpt Alexa slimmer en sneller te maken en verbetert zijn gespreksvaardigheden.

Terwijl de vraag naar geavanceerde persoonlijke assistenten en slimme apparaten blijft groeien, komen platforms zoals AppMaster tegemoet aan de veranderende behoeften van bedrijven en individuen. Met krachtige tools no-code kunnen gebruikers eenvoudig web-, mobiele en backend-applicaties maken, waardoor de acceptatie en integratie van apparaten zoals Amazon's Echo-apparaten naadloos verloopt.