Amazon ha lanciato un ampio aggiornamento della sua gamma di dispositivi Echo, caratterizzato dall'introduzione di Echo Pop, un altoparlante intelligente semicircolare che non solo offre colori vivaci come lavanda e verde acqua, ma ha anche un duplice scopo come estensore Wi-Fi supportato da eero. Il lancio è accompagnato da aggiornamenti ai dispositivi Echo esistenti come Echo Show 5, Echo Buds ed Echo Auto.

Questo annuncio arriva dopo l'evento hardware di Amazon dello scorso autunno, che ha visto aggiornamenti minori a una gamma di dispositivi Echo. La società ha anche colto l'occasione per rivelare intuizioni sul futuro del suo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale, Alexa.

Nonostante i rapporti su sostanziali perdite finanziarie, debole adozione dello shopping vocale e licenziamenti nel gruppo di dispositivi di Amazon, SVP di Alexa Rohit Prasad insiste sul fatto che l'impatto su Alexa è minimo. Sottolinea che l'impegno dell'azienda nei confronti di Alexa rimane incrollabile, in particolare dato il potenziale della tecnologia AI alla base della piattaforma.

Alcuni dei nuovi prodotti degni di nota in questo annuncio includono l'Echo Pop da $ 39,99, che potrebbe potenzialmente competere con l'Echo Dot esistente. L'Echo Pop non solo presenta un altoparlante direzionale frontale, ma anche il processore AZ2 Neural Edge di Amazon. Con eero integrato, il dispositivo può aggiungere fino a 1.000 piedi quadrati di copertura a una rete Wi-Fi eero esistente, conferendogli una funzione secondaria come extender Wi-Fi.

L'edizione Echo Show 5 ed Echo Show 5 Kids, al prezzo rispettivamente di $ 89,99 e $ 99,99, ora sono dotati di aggiornamenti impressionanti che li rendono il 20% più veloci rispetto alla generazione precedente. Questi dispositivi includono un nuovo array di microfoni, un processore AZ2 Neural Edge più potente e un sistema di altoparlanti migliorato che offre il doppio dei bassi e un suono più chiaro. Entrambi i dispositivi, insieme a Echo Pop, ora supportano lo standard di casa intelligente Matter.

Durante la chiamata sugli utili del primo trimestre di Amazon il mese scorso, il CEO Andy Jassy ha parlato del lavoro dell'azienda sulla costruzione di un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) più generalizzato e capace per alimentare Alexa. Ha affermato che il nuovo LLM aiuterebbe a raggiungere l'obiettivo di creare il miglior assistente personale, non solo un oratore intelligente.

Le attuali capacità di Alexa sono alimentate da un vasto modello di linguaggio da 20 miliardi di parametri con architettura codificatore-decodificatore, il più grande del suo genere. L'introduzione di modelli multilingue su larga scala basati su Transformer ha portato all'Alexa Teacher Model (AlexaTM), che può trasferire la sua conoscenza ad altre lingue senza supervisione umana. Questo progresso aiuta a rendere Alexa più intelligente, più veloce e migliora le sue capacità di conversazione.

