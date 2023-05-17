أطلقت أمازون تحديثًا شاملاً لمجموعة أجهزة Echo الخاصة بها ، على رأسها إدخال Echo Pop ، وهو مكبر صوت ذكي نصف دائري لا يوفر فقط ألوانًا نابضة بالحياة مثل اللافندر والأزرق ، ولكنه يخدم أيضًا غرضًا مزدوجًا كموسع Wi-Fi بدعم من eero. يرافق الإطلاق تحديثات لأجهزة Echo الحالية مثل Echo Show 5 و Echo Buds و Echo Auto.

يأتي هذا الإعلان بعد حدث أجهزة Amazon في الخريف الماضي ، والذي شهد تحديثات طفيفة لمجموعة من أجهزة Echo. انتهزت الشركة أيضًا هذه الفرصة للكشف عن رؤى حول مستقبل مساعدها الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، Alexa.

على الرغم من التقارير التي تتحدث عن خسائر مالية كبيرة ، وضعف اعتماد التسوق الصوتي ، وتسريح العمال في مجموعة أجهزة أمازون ، يصر نائب الرئيس الأول لشركة Alexa Rohit Prasad على أن التأثير على Alexa ضئيل. ويؤكد أن التزام الشركة تجاه Alexa لا يزال ثابتًا ، لا سيما بالنظر إلى إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي الكامنة وراء المنصة.

تتضمن بعض المنتجات الجديدة الجديرة بالملاحظة في هذا الإعلان جهاز Echo Pop بقيمة 39.99 دولارًا ، والذي يمكن أن ينافس Echo Dot الحالي. لا يتميز Echo Pop بسماعة اتجاهية أمامية فحسب ، بل يتميز أيضًا بمعالج AZ2 Neural Edge من Amazon. مع eero المدمج ، يمكن للجهاز إضافة ما يصل إلى 1000 قدم مربع من التغطية لشبكة eero Wi-Fi الحالية ، مما يمنحها وظيفة ثانوية كموسع Wi-Fi.

يأتي إصدار Echo Show 5 و Echo Show 5 Kids بسعر 89.99 دولارًا و 99.99 دولارًا على التوالي ، مع ترقيات رائعة تجعلهما أسرع بنسبة 20٪ من الجيل السابق. تشتمل هذه الأجهزة على صفيف ميكروفون جديد ، ومعالج AZ2 Neural Edge أكثر قوة ، ونظام مكبرات صوت محسّن يوفر ضعف الجهير وصوتًا أكثر وضوحًا. كلا الجهازين ، جنبًا إلى جنب مع Echo Pop ، يدعمان الآن معيار المنزل الذكي Matter.

خلال مكالمة أرباح الربع الأول من أمازون الشهر الماضي ، تحدث الرئيس التنفيذي آندي جاسي عن عمل الشركة في بناء نموذج لغة كبير أكثر عمومية وقدرة (LLM) لتشغيل Alexa. وذكر أن LLM الجديد سيساعد في تحقيق الهدف المتمثل في إنشاء أفضل مساعد شخصي ، وليس مجرد مكبر صوت ذكي.

يتم تشغيل قدرات Alexa الحالية بواسطة نموذج لغة ضخم مكون من 20 مليار معلمة بهندسة وحدة فك ترميز التشفير ، وهي الأكبر من نوعها. أدى إدخال نماذج متعددة اللغات واسعة النطاق تعتمد على المحولات إلى إنشاء نموذج مدرس Alexa (AlexaTM) ، والذي يمكنه نقل معرفته إلى لغات أخرى دون إشراف بشري. يساعد هذا التقدم في جعل Alexa أكثر ذكاءً وأسرع ويعزز مهارات المحادثة.

مع استمرار تزايد الطلب على المساعدين الشخصيين المتقدمين والأجهزة الذكية ، تلبي المنصات مثل AppMaster الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد. باستخدام أدوات قوية no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسهولة ، مما يجعل اعتماد وتكامل الأجهزة مثل أجهزة Amazon's Echo أمرًا سهلاً.