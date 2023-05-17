Amazon выпустил обширное обновление своей линейки устройств Echo, озаглавленное введением Echo Pop, умной колонки полукруглой формы, которая не только предлагает яркие цвета, такие как лавандовый и бирюзовый, но также выполняет двойную функцию в качестве расширителя Wi-Fi. поддержал эеро. Запуск сопровождается обновлениями существующих устройств Echo, таких как Echo Show 5, Echo Buds и Echo Auto.

Это объявление было сделано после аппаратного мероприятия Amazon прошлой осенью, на котором были представлены незначительные обновления для ряда устройств Echo. Компания также воспользовалась этой возможностью, чтобы рассказать о будущем своего личного помощника на базе искусственного интеллекта Alexa.

Несмотря на сообщения о значительных финансовых потерях, слабом внедрении голосовых покупок и увольнениях в группе устройств Amazon, старший вице-президент Alexa Рохит Прасад настаивает на том, что влияние на Alexa минимально. Он подчеркивает, что приверженность компании Alexa остается непоколебимой, особенно с учетом потенциала технологии искусственного интеллекта, лежащей в основе платформы.

Некоторые из новых примечательных продуктов в этом анонсе включают Echo Pop за 39,99 долларов, который потенциально может конкурировать с существующим Echo Dot. Echo Pop оснащен не только фронтальным направленным динамиком, но и процессором Amazon AZ2 Neural Edge. Благодаря встроенному eero устройство может добавить до 1000 квадратных футов покрытия к существующей сети Wi-Fi eero, что дает ему дополнительную функцию расширителя Wi-Fi.

Echo Show 5 и Echo Show 5 Kids edition по цене $89,99 и $99,99 соответственно теперь поставляются с впечатляющими обновлениями, делающими их на 20% быстрее, чем предыдущее поколение. Эти устройства включают в себя новую группу микрофонов, более мощный процессор AZ2 Neural Edge и усовершенствованную акустическую систему, обеспечивающую удвоение басов и более чистый звук. Оба устройства, наряду с Echo Pop, теперь поддерживают стандарт умного дома Matter.

Во время звонка Amazon за первый квартал в прошлом месяце генеральный директор Энди Джасси рассказал о работе компании над созданием более универсальной и функциональной модели большого языка (LLM) для Alexa. Он заявил, что новый LLM поможет достичь цели создания лучшего личного помощника, а не просто умного динамика.

Текущие возможности Alexa поддерживаются обширной языковой моделью с 20 миллиардами параметров и архитектурой кодировщик-декодер, крупнейшей в своем роде. Внедрение крупномасштабных многоязычных моделей на основе Transformer привело к созданию модели учителя Alexa (AlexaTM), которая может передавать свои знания на другие языки без присмотра человека. Это усовершенствование помогает сделать Alexa умнее, быстрее и улучшает ее разговорные навыки.

Поскольку спрос на продвинутых персональных помощников и интеллектуальные устройства продолжает расти, такие платформы, как AppMaster , удовлетворяют растущие потребности компаний и частных лиц. Благодаря мощным инструментам no-code пользователи могут с легкостью создавать веб-приложения, мобильные и серверные приложения, что упрощает внедрение и интеграцию таких устройств, как устройства Amazon Echo.