亚马逊推出了其 Echo 设备系列的全面更新，其中最引人注目的是 Echo Pop 的推出，这是一款半圆形智能扬声器，不仅提供淡紫色和蓝绿色等鲜艳的颜色，而且还具有 Wi-Fi 扩展器的双重用途由eero支持。此次发布伴随着对现有 Echo 设备的更新，例如 Echo Show 5、Echo Buds 和 Echo Auto。

该公告是在去年秋天亚马逊的硬件活动之后发布的，该活动对一系列 Echo 设备进行了小幅更新。该公司还借此机会揭示了对其人工智能个人助理 Alexa 未来的见解。

尽管有大量财务损失、语音购物采用率低以及亚马逊设备部门裁员的报道，Alexa Rohit Prasad 的高级副总裁坚持认为对 Alexa 的影响微乎其微。他强调，公司对 Alexa 的承诺不会动摇，特别是考虑到该平台背后的人工智能技术的潜力。

本次发布的一些值得注意的新产品包括售价 39.99 美元的 Echo Pop，它有可能与现有的 Echo Dot 竞争。 Echo Pop 不仅配备前置定向扬声器，还配备亚马逊的 AZ2 Neural Edge 处理器。通过内置 eero，该设备可以为现有的 eero Wi-Fi 网络增加多达 1,000 平方英尺的覆盖范围，使其具有作为 Wi-Fi 扩展器的辅助功能。

Echo Show 5 和 Echo Show 5 儿童版售价分别为 89.99 美元和 99.99 美元，现在进行了令人印象深刻的升级，比上一代快 20%。这些设备包括一个新的麦克风阵列、一个更强大的 AZ2 Neural Edge 处理器，以及一个增强的扬声器系统，可提供双倍的低音和更清晰的声音。这两款设备以及 Echo Pop 现在都支持智能家居标准 Matter。

在上个月亚马逊的第一季度财报电话会议上，首席执行官安迪贾西谈到了该公司在构建更通用、功能更强大的大型语言模型 (LLM) 来为 Alexa 提供支持方面的工作。他表示，新的法学硕士将有助于实现打造最佳个人助理的目标，而不仅仅是智能音箱。

Alexa 当前的功能由一个拥有 200 亿参数的庞大语言模型提供支持，该模型具有同类中最大的编码器-解码器架构。基于 Transformer 的大规模多语言模型的引入导致了 Alexa 教师模型 (AlexaTM)，它可以在没有人工监督的情况下将其知识转移到其他语言。这一进步有助于让 Alexa 变得更聪明、更快，并增强其对话技巧。

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