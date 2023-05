A Amazon lançou uma extensa atualização de sua linha de dispositivos Echo, encabeçada pela introdução do Echo Pop, um alto-falante inteligente em semicírculo que não apenas oferece cores vibrantes como lavanda e azul-petróleo, mas também serve a um propósito duplo como extensor de Wi-Fi. suportado por eero. O lançamento é acompanhado por atualizações para dispositivos Echo existentes, como Echo Show 5, Echo Buds e Echo Auto.

Este anúncio ocorre após o evento de hardware da Amazon no outono passado, que viu pequenas atualizações em uma variedade de dispositivos Echo. A empresa também aproveitou a oportunidade para revelar insights sobre o futuro de sua assistente pessoal com inteligência artificial, a Alexa.

Apesar dos relatos sobre perdas financeiras substanciais, fraca adoção de compras por voz e demissões no grupo de dispositivos da Amazon, o vice-presidente sênior da Alexa Rohit Prasad insiste que o impacto na Alexa é mínimo. Ele enfatiza que o compromisso da empresa com o Alexa permanece inabalável, principalmente devido ao potencial da tecnologia de IA por trás da plataforma.

Alguns dos novos produtos notáveis neste anúncio incluem o Echo Pop de $ 39,99, que poderia competir com o Echo Dot existente. O Echo Pop não apenas possui um alto-falante direcional frontal, mas também o processador AZ2 Neural Edge da Amazon. Com o eero integrado, o dispositivo pode adicionar até 1.000 pés quadrados de cobertura a uma rede Wi-Fi eero existente, dando-lhe uma função secundária como extensor de Wi-Fi.

As edições Echo Show 5 e Echo Show 5 Kids, com preços de $ 89,99 e $ 99,99 respectivamente, agora vêm com atualizações impressionantes, tornando-as 20% mais rápidas que a geração anterior. Esses dispositivos incluem um novo conjunto de microfones, um processador AZ2 Neural Edge mais poderoso e um sistema de alto-falantes aprimorado que oferece o dobro de graves e um som mais nítido. Ambos os dispositivos, juntamente com o Echo Pop, agora suportam o padrão de casa inteligente Matter.

Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre da Amazon no mês passado, o CEO Andy Jassy falou sobre o trabalho da empresa na construção de um modelo de linguagem grande (LLM) mais generalizado e capaz para alimentar o Alexa. Ele afirmou que o novo LLM ajudaria a atingir o objetivo de criar o melhor assistente pessoal, não apenas um alto-falante inteligente.

Os recursos atuais do Alexa são alimentados por um vasto modelo de linguagem de 20 bilhões de parâmetros com arquitetura de codificador-decodificador, o maior de seu tipo. A introdução de modelos multilíngues em larga escala baseados no Transformer resultou no Alexa Teacher Model (AlexaTM), que pode transferir seu conhecimento para outros idiomas sem supervisão humana. Esse avanço ajuda a tornar o Alexa mais inteligente, mais rápido e aprimora suas habilidades de conversação.

