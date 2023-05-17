Amazon, yalnızca lavanta ve deniz mavisi gibi canlı renkler sunmakla kalmayan, aynı zamanda bir Wi-Fi genişletici olarak ikili bir amaca hizmet eden yarım daire akıllı bir hoparlör olan Echo Pop'un tanıtımıyla öne çıkan Echo cihaz serisini kapsamlı bir şekilde yeniledi. eero tarafından desteklenmektedir. Lansmana, Echo Show 5, Echo Buds ve Echo Auto gibi mevcut Echo cihazlarında yapılan güncellemeler eşlik ediyor.

Bu duyuru, Amazon'un geçen sonbaharda bir dizi Echo cihazında küçük güncellemeler gören donanım etkinliğinden sonra geldi. Şirket ayrıca yapay zeka destekli kişisel asistanı Alexa'nın geleceğine ilişkin içgörüleri ortaya çıkarmak için bu fırsatı değerlendirdi.

Önemli mali kayıplar, sesli alışverişin benimsenmesinde zayıflık ve Amazon'un cihaz grubundaki işten çıkarmalar hakkındaki raporlara rağmen, Alexa'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Rohit Prasad, Alexa üzerindeki etkinin minimum düzeyde olduğu konusunda ısrar ediyor. Özellikle platformun arkasındaki AI teknolojisinin potansiyeli göz önüne alındığında, şirketin Alexa'ya olan bağlılığının sarsılmaz kaldığını vurguluyor.

Bu duyurudaki dikkate değer yeni ürünlerden bazıları, potansiyel olarak mevcut Echo Dot ile rekabet edebilecek 39,99 $ Echo Pop'u içeriyor. Echo Pop, yalnızca öne bakan yönlü bir hoparlöre değil, aynı zamanda Amazon'un AZ2 Neural Edge işlemcisine de sahiptir. Dahili eero ile cihaz, mevcut bir eero Wi-Fi ağına 1.000 fit kareye kadar kapsama alanı ekleyerek ona bir Wi-Fi genişletici olarak ikincil bir işlev verebilir.

Sırasıyla 89,99 $ ve 99,99 $ olarak fiyatlandırılan Echo Show 5 ve Echo Show 5 Kids sürümü, şimdi onları önceki nesle göre %20 daha hızlı hale getiren etkileyici yükseltmelerle geliyor. Bu cihazlar arasında yeni bir mikrofon dizisi, daha güçlü bir AZ2 Neural Edge işlemci ve iki kat bas ve daha net ses sağlayan gelişmiş bir hoparlör sistemi bulunur. Echo Pop ile birlikte her iki cihaz da artık akıllı ev standardı Matter'ı destekliyor.

Geçen ay Amazon'un ilk çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Andy Jassy, şirketin Alexa'yı güçlendirmek için daha genelleştirilmiş ve yetenekli bir büyük dil modeli (LLM) oluşturma konusundaki çalışmalarından bahsetti. Yeni LLM'nin sadece akıllı bir konuşmacı değil, en iyi kişisel asistanı yaratma hedefine ulaşılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Alexa'nın mevcut yetenekleri, türünün en büyüğü olan kodlayıcı-kod çözücü mimarisine sahip 20 milyar parametrelik geniş bir dil modeli tarafından desteklenmektedir. Transformer tabanlı büyük ölçekli çok dilli modellerin tanıtılması, bilgisini insan denetimi olmadan diğer dillere aktarabilen Alexa Öğretmen Modeli (AlexaTM) ile sonuçlanmıştır. Bu gelişme, Alexa'nın daha akıllı, daha hızlı olmasına yardımcı olur ve konuşma becerilerini geliştirir.

Gelişmiş kişisel asistanlara ve akıllı cihazlara olan talep artmaya devam ederken, AppMaster gibi platformlar işletmelerin ve bireylerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Güçlü no-code araçlarla, kullanıcılar kolaylıkla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturarak Amazon'un Echo cihazları gibi cihazların benimsenmesini ve entegrasyonunu sorunsuz hale getirebilir.