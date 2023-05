Amazon wprowadził gruntowne odświeżenie swojej linii urządzeń Echo, której głównym tematem było wprowadzenie Echo Pop, półokrągłego inteligentnego głośnika, który nie tylko oferuje żywe kolory, takie jak lawenda i turkusowy, ale także służy dwóm celom jako przedłużacz Wi-Fi obsługiwane przez eero. Premierze towarzyszą aktualizacje istniejących urządzeń Echo, takich jak Echo Show 5, Echo Buds i Echo Auto.

To ogłoszenie pojawia się po wydarzeniu sprzętowym Amazon zeszłej jesieni, podczas którego dokonano drobnych aktualizacji szeregu urządzeń Echo. Firma skorzystała również z okazji, aby ujawnić wgląd w przyszłość swojego osobistego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, Alexy.

Pomimo doniesień o znacznych stratach finansowych, słabym przyjęciu zakupów głosowych i zwolnieniach w grupie urządzeń Amazon, starszy wiceprezes Alexa Rohit Prasad twierdzi, że wpływ na Alexę jest minimalny. Podkreśla, że zaangażowanie firmy w Alexę pozostaje niezachwiane, szczególnie biorąc pod uwagę potencjał technologii sztucznej inteligencji stojącej za platformą.

Niektóre z nowych godnych uwagi produktów w tym ogłoszeniu obejmują Echo Pop za 39,99 USD, które potencjalnie mogą konkurować z istniejącą Echo Dot. Echo Pop ma nie tylko skierowany do przodu głośnik kierunkowy, ale także procesor Amazon AZ2 Neural Edge. Dzięki wbudowanej funkcji eero urządzenie może dodać do 1000 stóp kwadratowych zasięgu do istniejącej sieci eero Wi-Fi, nadając mu drugorzędną funkcję jako przedłużacz Wi-Fi.

Edycje Echo Show 5 i Echo Show 5 Kids, wycenione odpowiednio na 89,99 USD i 99,99 USD, są teraz wyposażone w imponujące ulepszenia, dzięki którym są o 20% szybsze niż poprzednia generacja. Urządzenia te obejmują nowy układ mikrofonów, mocniejszy procesor AZ2 Neural Edge oraz ulepszony system głośników, który zapewnia dwa razy mocniejsze basy i czystszy dźwięk. Oba urządzenia, wraz z Echo Pop, obsługują teraz standard inteligentnego domu Matter.

Podczas rozmowy o zarobkach Amazona za pierwszy kwartał w zeszłym miesiącu, dyrektor generalny Andy Jassy mówił o pracy firmy nad zbudowaniem bardziej ogólnego i zdolnego dużego modelu językowego (LLM) do zasilania Alexy. Stwierdził, że nowy LLM pomoże osiągnąć cel, jakim jest stworzenie najlepszego osobistego asystenta, a nie tylko inteligentnego mówcy.

Obecne możliwości Alexy są zasilane przez ogromny model języka zawierający 20 miliardów parametrów z architekturą enkodera-dekodera, największą w swoim rodzaju. Wprowadzenie wielkoskalowych wielojęzycznych modeli opartych na Transformer zaowocowało powstaniem Alexa Teacher Model (AlexaTM), który może przenosić swoją wiedzę na inne języki bez nadzoru człowieka. To ulepszenie sprawia, że Alexa jest inteligentniejsza, szybsza i poprawia jej umiejętności konwersacyjne.

