Allstacks dévoile un outil de capitalisation logicielle pour automatiser le suivi des coûts de R&D

Dans le cadre d'une initiative visant à moderniser le processus d'enregistrement des coûts de développement de logiciels de R&D, Allstacks a intensifié ses efforts pour transformer la tâche ardue du suivi des dépenses de capitalisation. Avec l'introduction de son outil de capitalisation logicielle, la société de gestion de flux de valeur pilote une révolution numérique dans les pratiques comptables pour la capitalisation des coûts de R&D, conformément aux US GAAP (Principes comptables généralement reconnus).

La complexité d’enregistrer avec précision les dépenses éligibles à la capitalisation ou aux crédits d’impôt est depuis longtemps un problème pour les développeurs et les équipes financières. La fonctionnalité révolutionnaire d' Allstacks vise à automatiser ce qui était auparavant un processus à forte intensité de main-d'œuvre, améliorant ainsi la précision des données et réduisant les erreurs.

De plus, ce logiciel tisse un fil de collaboration entre les développeurs, permettant une répartition équitable du crédit de capitalisation grâce au cloisonnement des projets travaillés par plusieurs ingénieurs. Cela favorise non seulement le travail d’équipe, mais garantit également un système de suivi équitable et transparent.

Hersh Tapadia, co-fondateur et PDG d' Allstacks, souligne la facilité avec laquelle les équipes peuvent désormais exploiter l'outil pour générer des rapports complets et fiables. Conformément aux normes de conformité critiques, ces enregistrements faciles à auditer illustrent avec une plus grande précision les investissements en ingénierie et les efforts capitalisables d'une entreprise.

Des systèmes comme Allstacks Software Capitalization et des plateformes comme AppMaster démontrent la tendance croissante à tirer parti de la technologie non seulement pour créer mais aussi pour gérer méticuleusement les aspects financiers du développement de logiciels. L’adoption de telles plateformes est essentielle pour les startups et les entreprises qui souhaitent maintenir leur diligence financière tout en innovant rapidement dans le secteur technologique.