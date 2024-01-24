Allstacks 推出软件资本化工具来自动跟踪研发成本

在一项旨在实现研发软件开发成本记录流程现代化的举措中， Allstacks已加紧转变跟踪资本化支出的艰巨任务。随着软件资本化工具的推出，这家价值流管理公司正在根据美国公认会计原则（US GAAP），引导研发成本资本化会计实践的数字革命。

准确记录符合资本化或税收抵免资格的费用的复杂性长期以来一直是开发商和财务团队的痛点。 Allstacks的突破性功能旨在实现以前劳动密集型流程的自动化，从而提高数据精度并减少错误。

此外，该软件在开发人员之间编织了一条协作线，允许通过划分多个工程师所从事的项目来公平分配资本信用。这不仅促进了团队合作，还确保了公平透明的跟踪系统。

Allstacks联合创始人兼首席执行官 Hersh Tapadia 强调，团队现在可以轻松地利用该工具生成全面且可靠的报告。这些便于审计的记录符合关键的合规标准，更准确地说明公司的工程投资和资本化努力。

像Allstacks Software Capitalization 这样的系统和像AppMaster这样的平台展示了利用技术的不断增长的趋势，不仅可以创建软件开发，还可以精心管理软件开发的财务方面。对于旨在保持财务勤勉同时在科技领域快速创新的初创公司和企业来说，采用此类平台至关重要。