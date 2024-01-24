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تكشف Allstacks عن أداة رسملة البرامج لأتمتة تتبع تكاليف البحث والتطوير

Jan 24, 2024
تكشف Allstacks عن أداة رسملة البرامج لأتمتة تتبع تكاليف البحث والتطوير

في مبادرة تهدف إلى تحديث عملية تسجيل تكاليف تطوير برمجيات البحث والتطوير، كثفت Allstacks لتحويل المهمة الشاقة المتمثلة في تتبع نفقات الرسملة. من خلال تقديم أداة رسملة البرامج، تقود شركة إدارة تدفق القيمة ثورة رقمية في الممارسات المحاسبية لرسملة تكلفة البحث والتطوير، بما يتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا).

لقد كان تعقيد التسجيل الدقيق للنفقات المؤهلة للرسملة أو الإعفاءات الضريبية منذ فترة طويلة نقطة ضعف للمطورين والفرق المالية على حد سواء. تهدف الميزة الرائدة من Allstacks إلى أتمتة ما كان في السابق عملية كثيفة العمالة، وبالتالي تحسين دقة البيانات وتقليل الأخطاء.

علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على إنشاء خيط تعاوني بين المطورين، مما يسمح بالتوزيع العادل لائتمان الرسملة من خلال تقسيم المشاريع التي يعمل عليها العديد من المهندسين. وهذا لا يعزز العمل الجماعي فحسب، بل يضمن أيضًا وجود نظام تتبع عادل وشفاف.

يؤكد هيرش تاباديا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Allstacks ، على السهولة التي يمكن بها للفرق الآن الاستفادة من الأداة لإنشاء تقارير شاملة وموثوقة. وبالتوافق مع معايير الامتثال المهمة، توضح هذه السجلات سهلة التدقيق الاستثمارات الهندسية للشركة والجهود القابلة للرسملة بدقة أكبر.

تُظهر أنظمة مثل Allstacks Software Capitalization ومنصات مثل AppMaster الاتجاه المتزايد في الاستفادة من التكنولوجيا ليس فقط في الإنشاء ولكن أيضًا لإدارة الجوانب المالية لتطوير البرامج بدقة. يعد اعتماد مثل هذه المنصات أمرًا ضروريًا للشركات الناشئة والمؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على الاجتهاد المالي مع الابتكار السريع في قطاع التكنولوجيا.

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