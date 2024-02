Allstacks przedstawia narzędzie do kapitalizacji oprogramowania umożliwiające automatyzację śledzenia kosztów badań i rozwoju

W ramach inicjatywy mającej na celu unowocześnienie procesu rejestrowania kosztów tworzenia oprogramowania badawczo-rozwojowego Allstacks podjęła wysiłki, aby przekształcić zniechęcające zadanie śledzenia wydatków kapitalizacji. Wraz z wprowadzeniem narzędzia do kapitalizacji oprogramowania firma zarządzająca strumieniem wartości kieruje cyfrową rewolucją w praktykach księgowych w zakresie kapitalizacji kosztów badań i rozwoju, zgodnie z US GAAP (ogólnie przyjęte zasady rachunkowości).

Złożoność dokładnego rejestrowania wydatków kwalifikujących się do kapitalizacji lub ulg podatkowych od dawna stanowiła problem zarówno dla programistów, jak i zespołów finansowych. Przełomowa funkcja Allstacks ma na celu automatyzację tego, co wcześniej było pracochłonnym procesem, poprawiając w ten sposób precyzję danych i redukując błędy.

Co więcej, oprogramowanie to łączy w sobie wątek współpracy między programistami, umożliwiając sprawiedliwą dystrybucję kredytu kapitalizacyjnego poprzez dzielenie projektów, nad którymi pracowało wielu inżynierów. To nie tylko sprzyja pracy zespołowej, ale także zapewnia uczciwy i przejrzysty system śledzenia.

Hersh Tapadia, współzałożyciel i dyrektor generalny Allstacks, podkreśla łatwość, z jaką zespoły mogą teraz wykorzystywać to narzędzie do generowania kompleksowych i niezawodnych raportów. Te przyjazne dla audytu rejestry, zgodne z najważniejszymi standardami zgodności, ilustrują inwestycje inżynieryjne firmy i wysiłki, które mogą przynieść korzyści, z większą dokładnością.

Systemy takie jak Allstacks Software Capitalization i platformy takie jak AppMaster pokazują rosnący trend w wykorzystywaniu technologii nie tylko do tworzenia, ale także do skrupulatnego zarządzania finansowymi aspektami rozwoju oprogramowania. Przyjęcie takich platform jest niezbędne dla start-upów i przedsiębiorstw, które chcą zachować staranność finansową, jednocześnie szybko wprowadzając innowacje w sektorze technologii.