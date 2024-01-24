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Allstacks представляет инструмент капитализации программного обеспечения для автоматизации отслеживания затрат на исследования и разработки

24, янв. 2024
Allstacks представляет инструмент капитализации программного обеспечения для автоматизации отслеживания затрат на исследования и разработки

В рамках инициативы по модернизации процесса учета затрат на разработку программного обеспечения для НИОКР Allstacks активизировала сложную задачу отслеживания затрат на капитализацию. С внедрением инструмента капитализации программного обеспечения компания, управляющая потоком создания ценности, осуществляет цифровую революцию в методах бухгалтерского учета капитализации затрат на НИОКР в соответствии с GAAP США (общепринятыми принципами бухгалтерского учета).

Сложность точного учета расходов, которые имеют право на капитализацию или налоговые льготы, уже давно является проблемой как для разработчиков, так и для финансовых команд. Инновационная функция Allstacks направлена ​​на автоматизацию того, что раньше было трудоемким процессом, тем самым повышая точность данных и уменьшая количество ошибок.

Более того, это программное обеспечение объединяет разработчиков, позволяя справедливо распределять капитализацию за счет разделения проектов, над которыми работают несколько инженеров. Это не только способствует командной работе, но и обеспечивает справедливую и прозрачную систему отслеживания.

Херш Тападиа, соучредитель и генеральный директор Allstacks, подчеркивает, с какой легкостью команды теперь могут использовать этот инструмент для создания полных и надежных отчетов. Эти удобные для аудита записи соответствуют важнейшим стандартам соответствия и с большей точностью иллюстрируют инженерные инвестиции компании и капитализируемые усилия.

Такие системы, как Allstacks Software Capitalization, и такие платформы, как AppMaster, демонстрируют растущую тенденцию использования технологий не только для создания, но и для тщательного управления финансовыми аспектами разработки программного обеспечения. Принятие таких платформ имеет важное значение для стартапов и предприятий, стремящихся поддерживать финансовую осмотрительность и одновременно быстро внедрять инновации в технологическом секторе.

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