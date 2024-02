Allstacks presenta lo strumento di capitalizzazione software per automatizzare il monitoraggio dei costi di ricerca e sviluppo

In un’iniziativa volta a modernizzare il processo di registrazione dei costi di sviluppo software di ricerca e sviluppo, Allstacks si è intensificata per trasformare l’arduo compito di tenere traccia delle spese di capitalizzazione. Con l'introduzione dello strumento di capitalizzazione del software, la società di gestione del flusso di valore sta guidando una rivoluzione digitale nelle pratiche contabili per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo, in linea con gli US GAAP (Principi contabili generalmente accettati).

La complessità di registrare accuratamente le spese che possono beneficiare di capitalizzazione o crediti d’imposta è da tempo un punto dolente sia per gli sviluppatori che per i team finanziari. La funzionalità innovativa di Allstacks mira ad automatizzare quello che in precedenza era un processo ad alta intensità di manodopera, migliorando così la precisione dei dati e riducendo gli errori.

Inoltre, questo software intreccia un filo di collaborazione tra gli sviluppatori, consentendo un'equa distribuzione del credito di capitalizzazione attraverso la suddivisione dei progetti su cui hanno lavorato più ingegneri. Ciò non solo favorisce il lavoro di squadra, ma garantisce anche un sistema di tracciamento equo e trasparente.

Hersh Tapadia, co-fondatore e CEO di Allstacks, sottolinea la facilità con cui i team possono ora sfruttare lo strumento per generare report completi e affidabili. In linea con gli standard di conformità critici, questi documenti di facile verifica illustrano gli investimenti tecnici e gli sforzi capitalizzabili di un'azienda con maggiore precisione.

Sistemi come Allstacks Software Capitalization e piattaforme come AppMaster dimostrano la tendenza crescente a sfruttare la tecnologia non solo per creare ma anche per gestire meticolosamente gli aspetti finanziari dello sviluppo del software. L’adozione di tali piattaforme è essenziale per le startup e le imprese che mirano a mantenere la diligenza finanziaria innovando rapidamente nel settore tecnologico.