Allstacks lança ferramenta de capitalização de software para automatizar o rastreamento de custos de P&D

Em uma iniciativa destinada a modernizar o processo de registro de custos de desenvolvimento de software de P&D, Allstacks se esforçou para transformar a difícil tarefa de rastrear despesas de capitalização. Com a introdução da sua ferramenta de capitalização de software, a empresa de gestão do fluxo de valor está a liderar uma revolução digital nas práticas contabilísticas para capitalização de custos de I&D, em linha com os US GAAP (princípios contabilísticos geralmente aceites).

A complexidade de registrar com precisão as despesas que se qualificam para capitalização ou créditos fiscais tem sido um problema para desenvolvedores e equipes financeiras. O recurso inovador do Allstacks visa automatizar o que antes era um processo trabalhoso, melhorando assim a precisão dos dados e reduzindo erros.

Além disso, este software tece um fio colaborativo entre os desenvolvedores, permitindo uma distribuição equitativa do crédito de capitalização através do particionamento de projetos trabalhados por múltiplos engenheiros. Isto não só promove o trabalho em equipe, mas também garante um sistema de rastreamento justo e transparente.

Hersh Tapadia, cofundador e CEO da Allstacks, enfatiza a facilidade com que as equipes agora podem aproveitar a ferramenta para gerar relatórios abrangentes e confiáveis. Alinhados com padrões críticos de conformidade, esses registros fáceis de auditar ilustram os investimentos de engenharia e os esforços capitalizáveis ​​de uma empresa com maior precisão.

Sistemas como Allstacks Software Capitalization e plataformas como AppMaster demonstram a tendência crescente de alavancar a tecnologia não apenas para criar, mas também para gerenciar meticulosamente os aspectos financeiros do desenvolvimento de software. A adoção de tais plataformas é essencial para startups e empresas que pretendem manter a diligência financeira e ao mesmo tempo inovar rapidamente no setor tecnológico.