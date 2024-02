Allstacks onthult softwarekapitalisatietool om het bijhouden van R&D-kosten te automatiseren

In een initiatief dat bedoeld is om het proces van het registreren van R&D-softwareontwikkelingskosten te moderniseren, heeft Allstacks een stap verder gezet om de lastige taak van het volgen van kapitalisatiekosten te transformeren. Met de introductie van hun Software Capitalization-tool stuurt het waardestroombeheerbedrijf een digitale revolutie aan in de boekhoudpraktijken voor de kapitalisatie van R&D-kosten, in lijn met US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

De complexiteit van het nauwkeurig registreren van uitgaven die in aanmerking komen voor kapitalisatie of belastingkredieten is lange tijd een pijnpunt geweest voor zowel ontwikkelaars als financiële teams. De baanbrekende functie van Allstacks is gericht op het automatiseren van wat voorheen een arbeidsintensief proces was, waardoor de gegevensprecisie wordt verbeterd en fouten worden verminderd.

Bovendien zorgt deze software voor een samenwerking tussen de ontwikkelaars, waardoor een eerlijke verdeling van het kapitalisatiekrediet mogelijk wordt gemaakt door de verdeling van projecten waaraan meerdere ingenieurs werken. Dit bevordert niet alleen teamwerk, maar zorgt ook voor een eerlijk en transparant volgsysteem.

Hersh Tapadia, medeoprichter en CEO van Allstacks, benadrukt het gemak waarmee teams de tool nu kunnen gebruiken om uitgebreide en betrouwbare rapporten te genereren. Deze auditvriendelijke documenten zijn afgestemd op kritische nalevingsnormen en illustreren de technische investeringen en kapitalisatie-inspanningen van een bedrijf met grotere nauwkeurigheid.

Systemen als Allstacks Software Capitalization en platforms als AppMaster demonstreren de groeiende trend in het inzetten van technologie, niet alleen om de financiële aspecten van softwareontwikkeling te creëren, maar ook nauwgezet te beheren. De acceptatie van dergelijke platforms is essentieel voor startups en ondernemingen die hun financiële toewijding willen behouden en tegelijkertijd snel willen innoveren in de technologiesector.