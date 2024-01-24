Allstacks, Ar-Ge Maliyet Takibini Otomatikleştirmek için Yazılım Büyük Harf Kullanımı Aracını Tanıttı

Ar-Ge yazılım geliştirme maliyetlerini kaydetme sürecini modernleştirmeye yönelik bir girişimde Allstacks, kapitalizasyon giderlerini takip etme gibi göz korkutucu bir görevi dönüştürmek için harekete geçti. Değer akışı yönetimi şirketi, Yazılım Kapitalizasyonu aracının kullanıma sunulmasıyla birlikte, ABD GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) doğrultusunda Ar-Ge maliyet kapitalizasyonuna yönelik muhasebe uygulamalarında dijital bir devrime yön veriyor.

Aktifleştirmeye veya vergi kredisine hak kazanan harcamaların doğru şekilde kaydedilmesinin karmaşıklığı, uzun süredir hem geliştiriciler hem de finans ekipleri için sıkıntılı bir nokta olmuştur. Allstacks çığır açan özelliği, daha önce yoğun emek gerektiren bir süreci otomatikleştirmeyi, böylece veri hassasiyetini artırmayı ve hataları azaltmayı amaçlıyor.

Dahası, bu yazılım, geliştiriciler arasında işbirlikçi bir bağ oluşturarak, birden fazla mühendis tarafından üzerinde çalışılan projelerin bölümlendirilmesi yoluyla kapitalizasyon kredisinin adil bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır. Bu sadece ekip çalışmasını teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda adil ve şeffaf bir takip sistemi sağlıyor.

Allstacks kurucu ortağı ve CEO'su Hersh Tapadia, ekiplerin artık kapsamlı ve güvenilir raporlar oluşturmak için bu araçtan ne kadar kolay yararlanabileceğinin altını çiziyor. Kritik uyumluluk standartlarıyla uyumlu olan bu denetim dostu kayıtlar, bir şirketin mühendislik yatırımlarını ve sermayeye dönüştürülebilir çabalarını daha yüksek bir doğrulukla gösterir.

Allstacks Software Capitalization gibi sistemler ve AppMaster gibi platformlar, yalnızca yazılım oluşturmak için değil aynı zamanda yazılım geliştirmenin finansal yönlerini titizlikle yönetmek için teknolojiden yararlanma konusundaki artan eğilimi göstermektedir. Bu tür platformların benimsenmesi, teknoloji sektöründe hızla yenilik yaparken aynı zamanda finansal titizliği de sürdürmeyi hedefleyen startuplar ve işletmeler için hayati önem taşıyor.