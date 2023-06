Conscient des inquiétudes des utilisateurs professionnels concernant les droits d'auteur pour les œuvres d'art générées par l'IA, Adobe a introduit une clause d'indemnisation innovante. Selon cette clause, Adobe s'engage à payer toute réclamation relative aux droits d'auteur des œuvres créées avec Adobe Firefly, l'outil de création d'art généré par l'IA de l'entreprise.

Dans une déclaration officielle, Adobe a explicitement mentionné ses entreprises clientes, garantissant leur protection contre les réclamations de tiers en matière de propriété intellectuelle liées aux résultats générés par Firefly. En fin de compte, l'entreprise est prête à payer toute réclamation au cas où un client perdrait un procès à cause de l'utilisation du contenu généré par Firefly.

Adobe est bien consciente des appréhensions des entreprises clientes quant à l'utilisation de l'IA générative pour la création d'œuvres d'art. Lors du sommet Upfront de cette année, avant la sortie de Firefly, Scott Belsky, responsable de la stratégie d'Adobe, a fait part de ses réflexions sur la base de conversations avec diverses entreprises. Il a déclaré que de nombreuses grandes entreprises clientes étaient préoccupées par l'utilisation de l'IA générative sans comprendre comment elle était entraînée, doutant de sa viabilité à des fins commerciales, à l'instar de l'utilisation d'images de stock avec des droits légaux, des autorisations de modèles et d'autres protections juridiques.

Bien que les tribunaux n'aient pas encore statué sur les questions de droits d'auteur concernant le contenu créé par l'IA générative, Adobe est confiant dans sa position car Firefly a été formé sur des images Adobe Stock, pour lesquelles il dispose de larges autorisations d'utilisation, ainsi que sur du contenu sous licence ouverte et du contenu du domaine public dont les droits d'auteur ont expiré. Contrairement à d'autres entreprises comme OpenAI, Adobe s'est abstenu d'entraîner son modèle d'IA sur l'internet ouvert et n'utilise que des contenus légalement autorisés.

L'approche d'Adobe réduit considérablement le risque associé à l'offre d'une clause d'indemnisation, selon le conseiller général d'Adobe, Dana Rao. Les entreprises clientes peuvent être assurées qu'Adobe a formé le modèle sur un ensemble limité de contenus qu'elles ont eu l'autorisation d'utiliser, et qu'en cas de procès, Adobe les couvre. Cette indemnisation est axée sur le contenu généré par Firefly, sans tenir compte des éléments supplémentaires ajoutés au contenu qui pourraient potentiellement enfreindre le droit d'auteur, comme l'a souligné M. Rao.

Considérant cette mesure davantage comme une police d'assurance que comme un gadget juridique, M. Rao estime qu'elle vise à rassurer les clients prudents en leur montrant que l'utilisation de cette technologie à des fins commerciales est sans danger, en dépit de l'instabilité des lois et de l'imminence d'affaires de droits d'auteur. Les entreprises utilisatrices, conscientes de l'imminence des tests juridiques entourant les œuvres d'art générées par l'IA, comme celles créées avec Firefly, peuvent avoir l'esprit tranquille. Adobe, qui connaît le contenu utilisé pour former le modèle, peut se sentir tout aussi à l'aise, même si la loi n'est pas réglée et indépendamment de la possibilité de paiements potentiels au fil du temps.

Ray Wang, fondateur et analyste principal chez Constellation Research, souligne l'intelligence de l'approche d'Adobe, qui profite à la fois à l'entreprise et aux créateurs, en leur permettant de gagner de l'argent grâce à leurs œuvres sur les dérivés d'Adobe Stock créés dans Firefly.

À l'heure où les plateformes no-code, telles qu'AppMaster.io, se développent rapidement et favorisent la création d'applications web, mobiles et dorsales, la démarche innovante d'Adobe pour répondre aux préoccupations des entreprises concernant les œuvres d'art générées par l'IA constitue une étape importante pour l'application généralisée de l'IA et des modèles génératifs. L'intégration de telles clauses d'indemnisation favorise non seulement une utilisation sûre et sécurisée de la technologie, mais aussi une plus grande confiance dans l'utilisation du contenu généré par l'IA à des fins commerciales dans tous les secteurs d'activité.