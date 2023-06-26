Признавая беспокойство корпоративных пользователей по поводу разрешения авторских прав на произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, компания Adobe представила новаторское положение об освобождении от ответственности. Согласно этому положению, Adobe будет оплачивать любые претензии по авторским правам, связанные с работами, созданными с помощью Adobe Firefly, генеративного инструмента компании для создания искусственного интеллекта.

В официальном заявлении Adobe прямо указала на своих корпоративных клиентов, гарантируя их защиту от претензий третьих сторон в отношении интеллектуальной собственности (ИС), связанной с результатами работы Firefly. В конечном итоге, компания готова оплатить любые иски, если клиент проиграет судебный процесс из-за использования контента, созданного Firefly.

Adobe хорошо осведомлена об опасениях корпоративных клиентов по поводу использования генеративного искусственного интеллекта для создания художественных произведений. Во время саммита Upfront в этом году, перед выпуском Firefly, главный стратег Adobe Скотт Белски поделился своими соображениями, основанными на беседах с представителями различных предприятий. Он заявил, что многие крупные корпоративные клиенты опасаются использовать генеративный ИИ без понимания того, как он обучался, сомневаясь в его пригодности для коммерческого использования, подобно использованию стоковых изображений с юридическими правами, релизами моделей и другими юридическими защитами.

Хотя суды еще не вынесли решения по вопросам авторского права на контент, созданный генеративным ИИ, Adobe уверена в своей позиции, поскольку Firefly обучается на изображениях Adobe Stock, для которых у нее есть широкие права на использование, а также на контенте с открытой лицензией и контенте, находящемся в общественном достоянии, авторские права на который истекли. В отличие от других компаний, таких как OpenAI, Adobe воздерживается от обучения своей ИИ-модели в открытом интернете и использует только разрешенный законом контент.

По словам главного юрисконсульта Adobe Даны Рао, подход Adobe значительно снижает риск, связанный с предложением пункта о возмещении убытков. Корпоративные клиенты могут быть уверены, что Adobe обучила модель на ограниченном наборе контента, который они получили разрешение на использование, и в случае судебного разбирательства Adobe их подстрахует. Как отметила Рао, данная компенсация распространяется только на результат, созданный Firefly, без учета дополнительных элементов, добавленных к результату, которые потенциально могут нарушать авторские права.

Считая эту меру скорее страховым полисом, чем юридической уловкой, Рао полагает, что она призвана успокоить осторожных клиентов в том, что использование этой технологии в коммерческих целях безопасно, несмотря на нестабильные законы и надвигающиеся дела об авторском праве. Корпоративные пользователи, зная о предстоящих юридических испытаниях, связанных с искусством, созданным искусственным интеллектом, таким как созданное с помощью Firefly, могут быть спокойны. Adobe, знакомая с контентом, используемым для обучения модели, может чувствовать себя так же спокойно, даже если закон не урегулирован, и независимо от возможности потенциальных выплат с течением времени.

Этот шаг также выгоден авторам, которые вносят свой вклад в Adobe Stock, поскольку Рэй Ванг, основатель и главный аналитик Constellation Research, подчеркивает гениальность подхода Adobe, который выгоден как компании, так и авторам, позволяя им зарабатывать на своих работах на производных Adobe Stock, созданных в Firefly.

Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster.io, быстро развиваются и продвигают создание веб-, мобильных и внутренних приложений, инновационный шаг Adobe в решении проблем предприятий, связанных с искусственным интеллектом, является важной вехой для широкого применения искусственного интеллекта и генеративных моделей. Включение таких положений о возмещении убытков не только поддерживает безопасное и надежное использование технологий, но и способствует более широкому доверию к использованию генерируемого ИИ контента в коммерческих целях в различных отраслях.