Riconoscendo le ansie degli utenti aziendali in merito alle autorizzazioni di copyright per l'arte generata dall'intelligenza artificiale, Adobe ha introdotto un'innovativa clausola di indennizzo. In base a questa clausola, Adobe pagherà qualsiasi richiesta di risarcimento per i diritti d'autore relativi alle opere create con Adobe Firefly, lo strumento di creazione di arte generativa AI dell'azienda.

In una dichiarazione ufficiale, Adobe ha citato esplicitamente i clienti aziendali, assicurando loro la protezione da rivendicazioni di proprietà intellettuale (IP) di terzi relative agli output generati da Firefly. In definitiva, l'azienda è disposta a pagare qualsiasi richiesta di risarcimento nel caso in cui un cliente dovesse perdere una causa a causa dell'uso di contenuti generati da Firefly.

Adobe è ben consapevole delle preoccupazioni dei clienti aziendali riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione di opere d'arte. Durante l'Upfront Summit di quest'anno, prima dell'uscita di Firefly, il Chief Strategy Officer di Adobe, Scott Belsky, ha condiviso le intuizioni emerse dalle conversazioni con diverse aziende. Ha dichiarato che molti grandi clienti aziendali erano preoccupati di utilizzare l'IA generativa senza capire come fosse stata addestrata, dubitando della sua fattibilità per l'uso commerciale, in modo simile all'utilizzo di immagini di stock con diritti legali, liberatorie per i modelli e altre protezioni legali.

Sebbene i tribunali non si siano ancora pronunciati sulle questioni relative al copyright dei contenuti creati dall'IA generativa, Adobe è fiduciosa nella sua posizione, in quanto Firefly è stato addestrato su immagini Adobe Stock, per le quali dispone di ampi permessi di utilizzo, oltre che su contenuti con licenza libera e contenuti di pubblico dominio con copyright scaduto. A differenza di altre aziende come OpenAI, Adobe si è astenuta dall'addestrare il suo modello di intelligenza artificiale su Internet aperto e utilizza solo contenuti legalmente consentiti.

L'approccio di Adobe riduce notevolmente il rischio associato all'offerta della clausola di indennizzo, secondo Dana Rao, general counsel di Adobe. I clienti aziendali possono essere certi che Adobe ha addestrato il modello su un insieme limitato di contenuti che avevano il permesso di utilizzare e, in caso di causa, Adobe li copre. Questo indennizzo si concentra sull'output generato da Firefly, senza considerare eventuali elementi aggiuntivi aggiunti all'output che potrebbero potenzialmente violare il copyright, come sottolineato da Rao.

Considerando questa misura più una polizza assicurativa che un espediente legale, Rao ritiene che il suo scopo sia quello di rassicurare i clienti più cauti sul fatto che l'uso di questa tecnologia per scopi commerciali è sicuro, nonostante le leggi incerte e i casi di copyright incombenti. Gli utenti aziendali, consapevoli delle imminenti prove legali che circondano l'arte generata dall'intelligenza artificiale, come quella creata con Firefly, possono stare tranquilli. Adobe, che ha familiarità con i contenuti utilizzati per addestrare il modello, può sentirsi altrettanto tranquilla, anche se la legge non è stata risolta e a prescindere dalla possibilità di potenziali pagamenti nel tempo.

La mossa va anche a vantaggio dei creatori che contribuiscono ad Adobe Stock: Ray Wang, fondatore e principale analista di Constellation Research, sottolinea la genialità dell'approccio di Adobe, che avvantaggia sia l'azienda che i creatori, consentendo loro di guadagnare dalle loro opere sui derivati di Adobe Stock creati in Firefly.

