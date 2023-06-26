Kurumsal kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerine yönelik telif hakkı izinleriyle ilgili endişelerinin farkında olan Adobe, çığır açan bir tazminat maddesini kullanıma sundu. Maddeye göre Adobe, şirketin üretken AI sanat oluşturma aracı olan Adobe Firefly ile oluşturulan eserlerle ilgili tüm telif hakkı taleplerini ödeyecektir.

Resmi bir açıklamada Adobe, Firefly tarafından üretilen çıktılarla ilgili üçüncü taraf fikri mülkiyet (IP) iddialarına karşı korunmalarını sağlamak için kurumsal müşterilerinden açıkça bahsetti. Nihayetinde şirket, bir müşterinin Firefly tarafından oluşturulan içeriğin kullanımı nedeniyle açtığı davayı kaybetmesi durumunda her türlü talebi ödemeye hazırdır.

Adobe, kurumsal müşterilerin resim oluşturma için üretici yapay zekayı kullanma konusundaki endişelerinin farkındadır. Bu yılki Upfront Summit sırasında, Firefly piyasaya sürülmeden önce, Adobe baş strateji sorumlusu Scott Belsky, çeşitli kuruluşlarla yapılan görüşmelere dayalı içgörüleri paylaştı. Pek çok büyük kurumsal müşterinin, yasal haklara, model yayın izinlerine ve diğer yasal korumalara sahip stok görüntüleri kullanmaya benzer şekilde, nasıl eğitildiğini anlamadan, ticari kullanım için uygunluğundan şüphe duymadan üretken yapay zekayı kullanmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Mahkemeler yapay zeka tarafından oluşturulan üretken içerikle ilgili telif hakkı sorunları konusunda henüz karar vermemiş olsa da Adobe, Firefly'ın geniş kullanım izinlerine sahip olduğu Adobe Stock görüntülerinin yanı sıra açık lisanslı içerik ve kamuya açık içerik konusunda eğitim almış olması nedeniyle duruşundan emin. süresi dolmuş telif hakları ile. OpenAI gibi diğer şirketlerin aksine Adobe, yapay zeka modelini açık internet üzerinde eğitmekten kaçındı ve yalnızca yasal olarak izin verilen içeriği kullanıyor.

Adobe genel danışmanı Dana Rao'ya göre Adobe'nin yaklaşımı, tazminat maddesinin sunulmasıyla ilişkili riski büyük ölçüde azaltıyor. Kurumsal müşteriler, Adobe'nin modeli kullanma izinlerine sahip oldukları sınırlı bir içerik grubu üzerinde eğittiğinden ve bir dava durumunda Adobe'nin bunları kapsadığından emin olabilir. Bu tazminat, Rao'nun belirttiği gibi, çıktıya eklenen ve potansiyel olarak telif hakkını ihlal edebilecek herhangi bir ek öğe dikkate alınmaksızın Firefly tarafından üretilen çıktıya odaklanır.

Bu önlemin yasal bir numaradan çok bir sigorta poliçesi olduğunu düşünen Rao, ihtiyatlı müşterilere bu teknolojiyi ticari amaçlarla kullanmanın, çözülmemiş yasalara ve yaklaşmakta olan telif hakkı davalarına rağmen güvenli olduğu konusunda güvence vermeyi amaçladığına inanıyor. Firefly ile yaratılanlar gibi yapay zeka tarafından üretilen sanatı çevreleyen yaklaşan yasal testlerin farkında olan kurumsal kullanıcılar biraz rahatlayabilir. Modeli eğitmek için kullanılan içeriğe aşina olan Adobe, yasa çıkarılmamış olsa ve zaman içinde olası ödeme olasılığına bakılmaksızın benzer şekilde rahat hissedebilir.

Constellation Research'ün kurucusu ve baş analisti Ray Wang, Adobe'nin hem şirkete hem de yaratıcılara fayda sağlayan ve Adobe'deki çalışmalarından para kazanmalarını sağlayan yaklaşımının parlaklığını vurguladığından, bu hareket Adobe Stock'a katkıda bulunan yaratıcılara da fayda sağlıyor. Firefly'da oluşturulan hisse senedi türevleri.

Web, mobil ve arka uç uygulamalarının oluşturulmasında hızla büyüyen ve ilerleyen AppMaster.io gibi no-code platformlarla, Adobe'nin yapay zeka tarafından üretilen sanatla ilgili kurumsal kaygıları ele almadaki yenilikçi adımı, yapay zekanın ve üretkenliğin yaygın uygulaması için önemli bir kilometre taşıdır. modeller. Bu tür tazminat hükümlerinin dahil edilmesi, yalnızca güvenli teknoloji kullanımını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin endüstriler genelinde ticari amaçlarla kullanılması konusunda daha geniş bir güveni teşvik eder.