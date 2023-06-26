إدراكًا لمخاوف مستخدمي المؤسسات المحيطة بأذونات حقوق الطبع والنشر للفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، قدمت Adobe شرط تعويض رائد. وفقًا للفقرة ، ستدفع Adobe أي مطالبات متعلقة بحقوق الطبع والنشر تتعلق بالأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe Firefly ، وهي أداة إنشاء الفن بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

في بيان رسمي ، ذكرت Adobe صراحةً عملائها من المؤسسات ، مما يضمن حمايتهم من مطالبات الملكية الفكرية لجهات خارجية (IP) المتعلقة بالمخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة Firefly. في النهاية ، تكون الشركة على استعداد لدفع أي مطالبات في حالة خسارة العميل لدعوى قضائية بسبب استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة Firefly.

تدرك Adobe جيدًا المخاوف بين عملاء المؤسسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الأعمال الفنية. خلال قمة Upfront لهذا العام ، قبل إصدار Firefly ، شارك سكوت بيلسكي ، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في Adobe ، رؤى مبنية على محادثات مع مؤسسات مختلفة. وذكر أن العديد من عملاء المؤسسات الكبيرة كانوا قلقين بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي دون فهم كيفية تدريبه ، وشكك في جدواه للاستخدام التجاري ، على غرار استخدام الصور المخزنة ذات الحقوق القانونية ، وإصدارات النماذج ، وغيرها من أشكال الحماية القانونية.

على الرغم من أن المحاكم لم تحكم بعد في قضايا حقوق النشر المتعلقة بالمحتوى التوليدي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، فإن Adobe واثقة من موقفها بسبب تدريب Firefly على صور Adobe Stock ، والتي لديها أذونات استخدام واسعة ، بالإضافة إلى المحتوى المرخص علنًا ومحتوى المجال العام مع حقوق الطبع والنشر منتهية الصلاحية. على عكس الشركات الأخرى مثل OpenAI ، امتنعت Adobe عن تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على الإنترنت المفتوح واستخدمت فقط المحتوى المسموح به قانونًا.

يقلل نهج Adobe بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتقديم شرط التعويض ، وفقًا للمستشارة العامة لشركة Adobe ، دانا راو. يمكن لعملاء المؤسسات أن يطمئنوا إلى أن Adobe قد دربت النموذج على مجموعة محدودة من المحتوى الذي لديهم إذن باستخدامه ، وفي حالة وجود دعوى قضائية ، تقوم Adobe بتغطيتها. يركز هذا التعويض على المخرجات الناتجة عن Firefly دون النظر في أي عناصر إضافية مضافة إلى المخرجات والتي من المحتمل أن تنتهك حقوق الطبع والنشر ، كما أشار Rao.

بالنظر إلى أن هذا الإجراء هو بوليصة تأمين أكثر من كونه وسيلة للتحايل القانوني ، يعتقد Rao أنه يهدف إلى طمأنة العملاء الحذرين بأن استخدام هذه التكنولوجيا للأغراض التجارية آمن ، على الرغم من القوانين غير المستقرة وقضايا حقوق النشر التي تلوح في الأفق. يمكن لمستخدمي المؤسسة ، الذين يدركون الاختبارات القانونية الوشيكة المحيطة بالفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، مثل تلك التي تم إنشاؤها باستخدام Firefly ، أن يتمتعوا ببعض راحة البال. Adobe ، على دراية بالمحتوى المستخدم لتدريب النموذج ، يمكن أن يشعر بالمثل بالراحة ، حتى لو لم تتم تسوية القانون ، وبغض النظر عن إمكانية المدفوعات المحتملة بمرور الوقت.

تفيد هذه الخطوة أيضًا المبدعين الذين يساهمون في Adobe Stock ، حيث يسلط راي وانج ، المؤسس والمحلل الرئيسي في Constellation Research ، الضوء على تألق نهج Adobe ، والذي يفيد كل من الشركة والمبدعين ، ويمكّنهم من كسب المال من أعمالهم على Adobe تم إنشاء مشتقات الأسهم في Firefly.

مع الأنظمة no-code ، مثل AppMaster.io التي تنمو بسرعة وتقدم إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، فإن خطوة Adobe المبتكرة في معالجة مخاوف المؤسسات بشأن الفن الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تعد علامة بارزة للتطبيق الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتوليد عارضات ازياء. لا يدعم تضمين شروط التعويض هذه الاستخدام الآمن والآمن للتكنولوجيا فحسب ، بل يعزز أيضًا الثقة الأوسع في استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للأغراض التجارية عبر الصناعات.