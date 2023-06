Nhận thấy sự lo lắng của người dùng doanh nghiệp xung quanh quyền bản quyền đối với tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra, Adobe đã đưa ra một điều khoản bồi thường mang tính đột phá. Theo điều khoản, Adobe sẽ thanh toán bất kỳ khiếu nại bản quyền nào liên quan đến các tác phẩm được tạo bằng Adobe Firefly, công cụ sáng tạo nghệ thuật AI tổng hợp của công ty.

Trong một tuyên bố chính thức, Adobe đã đề cập rõ ràng đến các khách hàng doanh nghiệp của họ, đảm bảo sự bảo vệ của họ khỏi các khiếu nại về sở hữu trí tuệ (IP) của bên thứ ba liên quan đến kết quả đầu ra do Firefly tạo ra. Cuối cùng, công ty sẵn sàng trả bất kỳ khiếu nại nào nếu khách hàng thua kiện do sử dụng nội dung do Firefly tạo.

Adobe nhận thức rõ về sự e ngại của các khách hàng doanh nghiệp về việc sử dụng AI tổng quát để tạo tác phẩm nghệ thuật. Trong Hội nghị thượng đỉnh năm nay, trước khi phát hành Firefly, giám đốc chiến lược của Adobe, Scott Belsky, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc dựa trên các cuộc trò chuyện với nhiều doanh nghiệp khác nhau. Ông tuyên bố rằng nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn lo ngại về việc sử dụng AI tổng quát mà không hiểu nó được đào tạo như thế nào, nghi ngờ khả năng sử dụng cho mục đích thương mại của nó, tương tự như việc sử dụng hình ảnh có sẵn với các quyền hợp pháp, bản phát hành mô hình và các biện pháp bảo vệ hợp pháp khác.

Mặc dù các tòa án vẫn chưa phán quyết về các vấn đề bản quyền liên quan đến nội dung do AI tạo ra, Adobe vẫn tự tin vào lập trường của mình do Firefly được đào tạo về hình ảnh Adobe Stock, mà Adobe có quyền sử dụng rộng rãi, cũng như nội dung được cấp phép mở và nội dung thuộc phạm vi công cộng với bản quyền đã hết hạn. Ngược lại với các công ty khác như OpenAI, Adobe đã hạn chế đào tạo mô hình AI của mình trên internet mở và chỉ sử dụng nội dung được phép hợp pháp.

Theo luật sư chung của Adobe, Dana Rao, cách tiếp cận của Adobe giúp giảm đáng kể rủi ro liên quan đến việc đưa ra điều khoản bồi thường. Khách hàng doanh nghiệp có thể yên tâm rằng Adobe đã đào tạo mô hình trên một nhóm nội dung hạn chế mà họ được phép sử dụng và trong trường hợp xảy ra kiện tụng, Adobe sẽ bảo vệ họ. Khoản bồi thường này tập trung vào đầu ra do Firefly tạo ra mà không xem xét bất kỳ yếu tố bổ sung nào được thêm vào đầu ra có khả năng vi phạm bản quyền, như Rao đã chỉ ra.

Rao coi biện pháp này giống như một chính sách bảo hiểm hơn là một mánh lới quảng cáo hợp pháp, Rao tin rằng nó nhằm mục đích trấn an những khách hàng thận trọng rằng việc sử dụng công nghệ này cho mục đích thương mại là an toàn, bất chấp luật pháp chưa được giải quyết và các vụ kiện bản quyền sắp xảy ra. Người dùng doanh nghiệp, nhận thức được các thử nghiệm pháp lý sắp xảy ra xung quanh tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra, chẳng hạn như những tác phẩm được tạo bằng Firefly, có thể yên tâm phần nào. Adobe, quen thuộc với nội dung được sử dụng để đào tạo mô hình, có thể cảm thấy thoải mái tương tự, ngay cả khi luật không được giải quyết và bất kể khả năng thanh toán tiềm năng theo thời gian.

Động thái này cũng mang lại lợi ích cho những người sáng tạo đóng góp cho Adobe Stock, với tư cách là Ray Wang, người sáng lập và nhà phân tích chính tại Constellation Research, đã nêu bật sự xuất sắc trong cách tiếp cận của Adobe, mang lại lợi ích cho cả công ty và người sáng tạo, cho phép họ kiếm tiền từ các tác phẩm của mình trên Adobe. Chứng khoán phái sinh được tạo trong Firefly.

Với các nền tảng no-code, chẳng hạn như AppMaster.io đang phát triển nhanh chóng và thúc đẩy việc tạo ra các ứng dụng web, di động và phụ trợ, bước đổi mới của Adobe trong việc giải quyết các mối lo ngại của doanh nghiệp về tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra là một cột mốc quan trọng cho việc ứng dụng rộng rãi AI và tạo ra người mẫu. Việc kết hợp các điều khoản bồi thường như vậy không chỉ hỗ trợ việc sử dụng công nghệ an toàn và bảo mật mà còn thúc đẩy niềm tin rộng rãi hơn trong việc sử dụng nội dung do AI tạo ra cho mục đích thương mại trong các ngành.