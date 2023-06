Reconhecendo as ansiedades dos utilizadores empresariais relativamente às permissões de direitos de autor para arte gerada por IA, a Adobe introduziu uma cláusula de indemnização inovadora. De acordo com a cláusula, a Adobe pagará todas as reivindicações de direitos de autor relacionadas com trabalhos criados com o Adobe Firefly, a ferramenta de criação de arte de IA generativa da empresa.

Numa declaração oficial, a Adobe mencionou explicitamente os seus clientes empresariais, garantindo a sua proteção contra reivindicações de propriedade intelectual (PI) de terceiros relacionadas com os resultados gerados pelo Firefly. Em última análise, a empresa está disposta a pagar quaisquer reivindicações caso um cliente perca uma ação judicial devido ao uso de conteúdo gerado pelo Firefly.

A Adobe está bem ciente das apreensões entre os clientes empresariais sobre a utilização de IA generativa para a criação de trabalhos artísticos. Durante a Upfront Summit deste ano, antes do lançamento do Firefly, o diretor de estratégia da Adobe, Scott Belsky, partilhou ideias baseadas em conversas com várias empresas. Afirmou que muitos clientes de grandes empresas estavam preocupados com a utilização de IA generativa sem compreenderem como foi treinada, duvidando da sua viabilidade para utilização comercial, tal como acontece com a utilização de imagens de arquivo com direitos legais, autorizações de modelo e outras protecções legais.

Embora os tribunais ainda não se tenham pronunciado sobre questões de direitos de autor relativas a conteúdos criados por IA generativa, a Adobe está confiante na sua posição devido ao facto de o Firefly ter sido treinado em imagens do Adobe Stock, para as quais tem amplas permissões de utilização, bem como em conteúdos licenciados abertamente e conteúdos de domínio público com direitos de autor expirados. Ao contrário de outras empresas como a OpenAI, a Adobe absteve-se de treinar o seu modelo de IA na Internet aberta e utiliza apenas conteúdos legalmente permitidos.

A abordagem da Adobe reduz consideravelmente o risco associado à oferta da cláusula de indemnização, de acordo com a conselheira geral da Adobe, Dana Rao. Os clientes empresariais podem ter a certeza de que a Adobe treinou o modelo num conjunto limitado de conteúdos que tinham autorização para utilizar e, em caso de ação judicial, a Adobe protege-os. Esta indemnização centra-se nos resultados gerados pelo Firefly, sem considerar quaisquer elementos adicionais adicionados aos resultados que possam infringir os direitos de autor, conforme salientado por Rao.

Considerando que esta medida é mais uma apólice de seguro do que um artifício legal, Rao acredita que o objetivo é tranquilizar os clientes cautelosos de que a utilização desta tecnologia para fins comerciais é segura, apesar das leis instáveis e dos casos de direitos de autor que se aproximam. Os utilizadores empresariais, conscientes dos testes legais iminentes em torno da arte gerada por IA, como os criados com o Firefly, podem ter alguma tranquilidade. A Adobe, familiarizada com o conteúdo utilizado para treinar o modelo, pode sentir-se igualmente à vontade, mesmo que a lei não esteja resolvida e independentemente da possibilidade de potenciais pagamentos ao longo do tempo.

A medida também beneficia os criadores que contribuem para o Adobe Stock, uma vez que Ray Wang, fundador e principal analista da Constellation Research, salienta o brilhantismo da abordagem da Adobe, que beneficia tanto a empresa como os criadores, permitindo-lhes ganhar dinheiro com os seus trabalhos nos derivados do Adobe Stock criados no Firefly.

Com as plataformas no-code, como a AppMaster.io, a crescerem rapidamente e a avançarem na criação de aplicações Web, móveis e de back-end, o passo inovador da Adobe para dar resposta às preocupações das empresas relativamente à arte gerada por IA é um marco significativo para a aplicação generalizada de IA e modelos generativos. A incorporação de tais cláusulas de indemnização não só apoia a utilização segura da tecnologia, como também promove uma maior confiança na utilização de conteúdos gerados por IA para fins comerciais em todos os sectores.