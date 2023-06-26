认识到企业用户对人工智能生成的艺术的版权许可的焦虑，Adobe推出了一个突破性的赔偿条款。根据该条款，Adobe将支付与使用该公司的生成性AI艺术创作工具Adobe Firefly创作的作品有关的任何版权索赔。

在一份官方声明中，Adobe明确提到了他们的企业客户，确保他们免受与Firefly生成的产出有关的第三方知识产权（IP）索赔。最终，如果客户因使用萤火虫生成的内容而败诉，该公司愿意支付任何索赔。

Adobe很清楚企业客户对使用生成性人工智能进行作品创作的忧虑。在今年的Upfront峰会上，在Firefly发布之前，Adobe首席战略官Scott Belsky分享了基于与各种企业对话的见解。他说，许多大型企业客户对使用生成性人工智能而不了解其训练方式感到担忧，怀疑其用于商业用途的可行性，类似于使用具有法律权利、模型发布和其他法律保护的库存图片。

虽然法院尚未对有关生成性人工智能创造的内容的版权问题作出裁决，但Adobe对其立场很有信心，因为Firefly是在Adobe库存图片上训练的，它有广泛的使用权限，还有公开授权的内容和版权过期的公共领域内容。与OpenAI等其他公司相比，Adobe避免在开放的互联网上训练其AI模型，只使用法律允许的内容。

Adobe总法律顾问Dana Rao表示，Adobe的做法大大降低了与提供赔偿条款有关的风险。企业客户可以放心，Adobe已经在有限的内容上训练了模型，他们有使用许可，如果发生诉讼，Adobe会保护他们。正如Rao所指出的，这种赔偿集中在萤火虫生成的输出上，而不考虑添加到输出中的任何可能侵犯版权的额外元素。

考虑到这一措施更像是一项保险政策，而不是一个法律噱头，Rao认为它的目的是向谨慎的客户保证，尽管法律未定和版权案件迫在眉睫，但为商业目的使用这一技术是安全的。企业用户意识到围绕人工智能生成的艺术即将面临的法律考验，比如那些用萤火虫创造的艺术，可以有一些安心的感觉。熟悉用于训练模型的内容的Adobe公司也可以同样感到安心，即使法律没有解决，也不考虑随着时间的推移可能出现的付款。

此举也有利于向Adobe Stock投稿的创作者，Constellation Research的创始人兼首席分析师Ray Wang强调了Adobe方法的高明之处，这对公司和创作者都有好处，使他们能够从Firefly中创建的Adobe Stock衍生品的作品中挣钱。

随着AppMaster.io等no-code 平台的迅速发展，并推动了网络、移动和后端应用程序的创建，Adobe在解决企业对人工智能生成的艺术的担忧方面的创新步骤是人工智能和生成模型广泛应用的一个重要里程碑。纳入这种赔偿条款不仅支持安全和有保障的技术使用，而且还促进了各行业在利用人工智能生成的内容进行商业用途时更广泛的信心。