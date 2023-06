Adobe erkent de bezorgdheid van zakelijke gebruikers over auteursrechten voor AI-gegenereerde kunst en heeft daarom een baanbrekende vrijwaringsclausule geïntroduceerd. Volgens de clausule zal Adobe alle auteursrechtclaims betalen die betrekking hebben op werken die zijn gemaakt met Adobe Firefly, de generatieve AI-kunsttool van het bedrijf.

In een officiële verklaring noemde Adobe expliciet hun zakelijke klanten, om hun bescherming te garanderen tegen aanspraken op intellectueel eigendom (IP) van derden in verband met Firefly-gegenereerde outputs. Uiteindelijk is het bedrijf bereid om alle claims te betalen, mocht een klant een rechtszaak verliezen door het gebruik van Firefly-gegenereerde content.

Adobe is zich terdege bewust van de bezorgdheid onder zakelijke klanten over het gebruik van generatieve AI voor het maken van artwork. Tijdens de Upfront Summit van dit jaar, voorafgaand aan de release van Firefly, deelde Adobe chief strategy officer Scott Belsky inzichten gebaseerd op gesprekken met verschillende ondernemingen. Hij verklaarde dat veel grote zakelijke klanten zich zorgen maakten over het gebruik van generatieve AI zonder te begrijpen hoe het was getraind en twijfelden aan de levensvatbaarheid ervan voor commercieel gebruik, vergelijkbaar met het gebruik van stockbeelden met wettelijke rechten, model releases en andere wettelijke bescherming.

Hoewel rechtbanken nog geen uitspraak hebben gedaan over auteursrechtenkwesties met betrekking tot generatieve AI-gecreëerde content, is Adobe overtuigd van zijn standpunt omdat Firefly is getraind op Adobe Stock-afbeeldingen, waarvoor het bedrijf brede gebruiksrechten heeft, evenals op openlijk gelicentieerde content en content uit het publieke domein met verlopen auteursrechten. In tegenstelling tot andere bedrijven zoals OpenAI, heeft Adobe afgezien van het trainen van zijn AI-model op het open internet en gebruikt het alleen wettelijk toegestane content.

Adobe's aanpak vermindert het risico dat gepaard gaat met het aanbieden van de vrijwaringsclausule aanzienlijk, aldus Adobe General Counsel, Dana Rao. Enterprise-klanten kunnen er zeker van zijn dat Adobe het model heeft getraind op een beperkte set content waarvoor ze toestemming hadden om die te gebruiken, en in het geval van een rechtszaak zijn ze gedekt door Adobe. Deze vrijwaring is gericht op Firefly-gegenereerde output zonder rekening te houden met eventuele extra elementen die zijn toegevoegd aan de output die mogelijk inbreuk maken op het auteursrecht, zoals Rao aangaf.

Rao beschouwt deze maatregel meer als een verzekeringspolis dan als een juridische gimmick en gelooft dat het bedoeld is om voorzichtige klanten gerust te stellen dat het gebruik van deze technologie voor commerciële doeleinden veilig is, ondanks onduidelijke wetten en dreigende auteursrechtzaken. De zakelijke gebruikers, die zich bewust zijn van de dreigende juridische testen rondom AI-gegenereerde kunst, zoals die gemaakt zijn met Firefly, kunnen gerust zijn. Adobe, bekend met de content die gebruikt is om het model te trainen, kan zich net zo op zijn gemak voelen, zelfs als de wet niet geregeld is en ongeacht de mogelijkheid van mogelijke betalingen na verloop van tijd.

Ray Wang, oprichter en hoofdanalist bij Constellation Research, benadrukt het briljante van Adobe's aanpak, die zowel het bedrijf als de makers ten goede komt, omdat ze geld kunnen verdienen aan hun werk op de Adobe Stock-derivaten die in Firefly zijn gemaakt.

Met no-code platforms, zoals AppMaster.io, die snel groeien en de creatie van web-, mobiele en back-end applicaties bevorderen, is Adobe's innovatieve stap in het aanpakken van de zorgen van bedrijven over AI-gegenereerde kunst een belangrijke mijlpaal voor de wijdverspreide toepassing van AI en generatieve modellen. De opname van dergelijke vrijwaringsclausules ondersteunt niet alleen een veilig en zeker gebruik van technologie, maar bevordert ook een breder vertrouwen in het gebruik van AI-gegenereerde content voor commerciële doeleinden in verschillende sectoren.