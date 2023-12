Adobe dévoile Spectrum 2 : un système de conception revitalisé pour une base d'utilisateurs diversifiée

Adobe, pionnier des logiciels de création, dévoile une mise à niveau de Spectrum, le cadre de conception qui pilote ses applications et expériences Web au cours de la dernière décennie. Surnommé Spectrum 2 , ce système de conception rafraîchi atténue la solennité de la structure Spectrum originale, injectant des teintes plus vives dans le mélange. Adobe envisage ces changements pour « apporter de la joie à l'utilisation » sur plusieurs plates-formes, renforçant ainsi sa vision de favoriser « la créativité pour tous ».

Les subtilités de Spectrum 2 sont déjà visibles dans les applications Web Adobe récentes, telles que le service Adobe Firefly AI, Adobe Express et les dernières expériences Web Adobe Acrobat.

Lors de la création de Spectrum 2, l'équipe de conception d'Adobe a donné la priorité à trois aspects : un contraste et une luminosité dynamiques, des palettes de couleurs accessibles et une hiérarchie visuelle pour souligner les éléments cruciaux.

Eric Snowden, vice-président de la conception d'Adobe, a informé TechCrunch des changements de paradigme à l'origine de la conception de Spectrum 2. Il a souligné la volonté de la société de s'adresser à un public considérablement plus large que celui pour lequel Spectrum 1 avait été conçu en 2013.

Snowden a déclaré que le nouveau système vise à rendre la suite Adobe plus accessible aux habitants du monde numérique, garantissant que chacun, des nouveaux utilisateurs aux créatifs professionnels, bénéficie d'une expérience utilisateur enrichissante. L’équipe de conception a également consciencieusement abordé l’accessibilité dans son sens le plus large – depuis l’intégration de lignes directrices sur le daltonisme et les normes WCAG jusqu’à la conception de plates-formes intuitives et faciles à utiliser.

De plus, la gamme de produits Adobe s'est considérablement diversifiée au fil des années. Aujourd'hui, le portefeuille de la société fournit une assistance pour des plates-formes qui étaient inimaginables il y a dix ans, notamment des équipements prenant en charge la réalité virtuelle.

Adobe aspire aujourd'hui à étendre son audience au-delà des seuls utilisateurs professionnels, en ciblant divers groupes tels que les étudiants, les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu social. La conception de Spectrum 2 a été considérablement influencée par ces changements démographiques, explique Snowden.

Il a également noté à quel point le Spectrum original incarnait un aspect sérieux, gris et professionnel – une tentative de mettre en valeur la créativité de ses utilisateurs, philosophie à laquelle Adobe s'accroche encore aujourd'hui. Avec Spectrum 2, l'entreprise se réintroduit comme une entité créative qui rayonne de convivialité, de dynamisme et d'espace, invitant ainsi les utilisateurs à la percevoir sous un nouvel angle.

Le plan futur d'Adobe consiste à déployer Spectrum 2 sur ses applications Web et iOS dans un premier temps, en commençant par des mises à jour prévues pour début 2024. L'esthétique de conception revitalisée trouvera ensuite progressivement sa place dans les outils de bureau phares tels que Photoshop, Lightroom et Premiere Pro.

Alors AppMaster simplifie la création d'applications pour les utilisateurs, Spectrum 2 d'Adobe semble prêt à faire du parcours créatif de chaque utilisateur une expérience agréable.