Adobe 推出 Spectrum 2：面向多元化用户群的复兴设计系统

Adobe 是创意软件领域的先驱，推出了 Spectrum 的升级版，该设计框架在过去十年中推动了他们的应用程序和 Web 体验。这个被称为Spectrum 2 的全新设计系统淡化了原始 Spectrum 结构的庄重感，为组合注入了更活泼的色调。 Adobe 设想这些变化旨在跨多个平台“为使用带来乐趣”，从而增强其培养“全民创造力”的愿景。

Spectrum 2 的复杂性已经可以在最近的 Adob​​e Web 应用程序中看到，例如 Adob​​e Firefly AI 服务、Adobe Express 和最新的 Adob​​e Acrobat Web 体验。

在制作 Spectrum 2 时，Adobe 的设计团队优先考虑了三个方面：动态对比度和亮度、可访问的调色板以及强调关键元素的视觉层次结构。

Adobe 设计副总裁 Eric Snowden 向 TechCrunch 简要介绍了推动 Spectrum 2 设计的范式转变。他强调，该公司渴望迎合比 2013 年 Spectrum 1 设想的更广泛的受众。

斯诺登表示，这个新颖的系统旨在让数字世界的居民更容易理解 Adob​​e 的套件，确保从新用户到专业创意人员的每个人都能获得令人满意的用户体验。设计团队还认真地解决了最广泛意义上的可访问性问题——从纳入色盲指南和 WCAG 标准到设计直观且易于使用的平台。

此外，多年来，Adobe 的产品范围已显着多样化。如今，该公司的产品组合为十年前难以想象的平台提供了帮助，包括支持虚拟现实的设备。

如今，Adobe 渴望将其受众范围扩展到专业用户之外，瞄准学生、小企业主和社交内容创作者等不同群体。斯诺登解释说，Spectrum 2 的构想很大程度上受到了这些人口变化的影响。

他还指出，最初的 Spectrum 如何体现严肃、灰色和专业的外观，试图突出用户的创造力，这也是 Adob​​e 至今仍坚持的理念。通过 Spectrum 2，该公司将自己重新定位为一个充满友善、活力和空间的创意实体，从而邀请用户从新的角度来感知它。

Adobe 的未来计划包括首先在其网络和 iOS 应用程序中推出 Spectrum 2，并计划于 2024 年初进行更新。然后，复兴的设计美学将逐渐融入 Photoshop、Lightroom 和 Premiere Pro 等旗舰桌面工具中。

虽然AppMaster简化了用户的应用程序创建，但 Adob​​e Spectrum 2 似乎已准备好让每个用户的创意之旅成为愉快的体验。