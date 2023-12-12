Adobe Spectrum 2'yi Tanıtıyor: Çeşitli Kullanıcı Tabanına Yönelik Yeniden Canlandırılmış Tasarım Sistemi

Yaratıcı yazılım alanında öncü olan Adobe, son on yılda uygulama ve web deneyimlerini yönlendiren tasarım çerçevesi olan Spectrum'a yükseltmeyi duyurdu. Spectrum 2 olarak adlandırılan bu yenilenmiş tasarım sistemi, orijinal Spectrum yapısının görkemini azaltarak karışıma daha canlı tonlar katıyor. Adobe, değişikliklerin birden fazla platformda "kullanıma keyif katmasını" ve "Herkes için Yaratıcılığı" geliştirme vizyonunu güçlendirmesini öngörüyor.

Spectrum 2'nin incelikleri, Adobe Firefly AI hizmeti, Adobe Express ve en yeni Adobe Acrobat web deneyimleri gibi en yeni Adobe web uygulamalarında zaten görülebilmektedir.

Adobe'nin tasarım ekibi Spectrum 2'yi hazırlarken üç hususa öncelik verdi: dinamik kontrast ve parlaklık, erişilebilir renk paletleri ve önemli öğelerin altını çizen görsel hiyerarşi.

Adobe'nin Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Snowden, TechCrunch'a Spectrum 2 tasarımını yönlendiren paradigma değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Şirketin Spectrum 1'in 2013'te tasarlandığından çok daha geniş bir kitleye hitap etme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Snowden, yeni sistemin Adobe paketini dijital dünyanın sakinleri için daha ulaşılabilir hale getirmeyi ve yeni kullanıcılardan profesyonel yaratıcılara kadar herkesin tatmin edici bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Tasarım ekibi ayrıca, renk körlüğüne ilişkin yönergelerin ve WCAG standartlarının bir araya getirilmesinden, sezgisel ve kullanımı kolay platformların geliştirilmesine kadar, erişilebilirliği en geniş anlamıyla titizlikle ele aldı.

Ayrıca Adobe'nin ürün yelpazesi de yıllar içinde önemli ölçüde çeşitlendi. Bugün şirketin portföyü, sanal gerçekliği destekleyen ekipmanlar da dahil olmak üzere, on yıl önce anlaşılması güç olan platformlar için destek sağlıyor.

Adobe bugün, öğrenciler, küçük işletme sahipleri ve sosyal içerik oluşturucular gibi çeşitli grupları hedef alarak hedef kitlesine erişimini yalnızca profesyonel kullanıcıların ötesine taşımayı arzuluyor. Snowden, Spectrum 2'nin konseptinin bu demografik değişikliklerden önemli ölçüde etkilendiğini açıklıyor.

Ayrıca orijinal Spectrum'un nasıl ciddi, gri ve profesyonel bir görünüm içerdiğini de belirtti; bu, Adobe'nin bugün bile bağlı kaldığı bir felsefe olan kullanıcılarının yaratıcılığını vurgulama girişimiydi. Spectrum 2 ile şirket kendisini samimiyet, canlılık ve alan yayan yaratıcı bir varlık olarak yeniden tanıtıyor ve böylece kullanıcıları onu yeni keşfedilen bir perspektiften algılamaya davet ediyor.

Adobe'nin gelecek planı, 2024'ün başlarında yapılması planlanan güncellemelerle başlayarak, başlangıçta Spectrum 2'yi web ve iOS uygulamalarında kullanıma sunmayı içeriyor. Yeniden canlanan tasarım estetiği daha sonra yavaş yavaş Photoshop, Lightroom ve Premiere Pro gibi amiral gemisi masaüstü araçlarında yerini alacak.

AppMaster kullanıcılar için uygulama oluşturmayı basitleştirirken Adobe'nin Spectrum 2'si her kullanıcının yaratıcı yolculuğunu keyifli bir deneyime dönüştürmeye hazır görünüyor.