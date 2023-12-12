Adobe представляет Spectrum 2: обновленную систему дизайна для разнообразной базы пользователей

Adobe, пионер в области программного обеспечения для творчества, представляет обновление Spectrum, среды проектирования, которая используется в их приложениях и Интернете на протяжении последнего десятилетия. Эта обновленная система дизайна, получившая название Spectrum 2 , смягчает торжественность оригинальной структуры Spectrum, привнося в смесь более живые оттенки. Adobe предполагает, что эти изменения «принесут радость от использования» на нескольких платформах, подкрепляя свое видение «Творчества для всех».

Сложности Spectrum 2 уже можно увидеть в последних веб-приложениях Adobe, таких как служба Adobe Firefly AI, Adobe Express и новейшие веб-интерфейсы Adobe Acrobat.

При разработке Spectrum 2 команда дизайнеров Adobe уделяла приоритетное внимание трем аспектам: динамическому контрасту и яркости, доступным цветовым палитрам и визуальной иерархии, подчеркивающей важные элементы.

Эрик Сноуден, вице-президент Adobe по дизайну, проинформировал TechCrunch об изменениях парадигмы, лежащих в основе дизайна Spectrum 2. Он подчеркнул стремление компании обслуживать значительно более широкую аудиторию, чем та, для которой Spectrum 1 был задуман еще в 2013 году.

Сноуден заявил, что новая система призвана сделать пакет Adobe более доступным для жителей цифрового мира, гарантируя, что каждый, от новых пользователей до профессиональных творческих людей, получит полноценный пользовательский опыт. Команда дизайнеров также добросовестно поработала над доступностью в самом широком смысле — от включения рекомендаций для людей с дальтонизмом и стандартов WCAG до разработки платформ, которые интуитивно понятны и просты в использовании.

Кроме того, за последние годы ассортимент продукции Adobe значительно расширился. Сегодня портфолио компании обеспечивает поддержку платформ, которые были непостижимы десять лет назад, включая оборудование, поддерживающее виртуальную реальность.

Сегодня Adobe стремится расширить охват своей аудитории за пределы профессиональных пользователей, ориентируясь на различные группы, такие как студенты, владельцы малого бизнеса и создатели социального контента. На концепцию Spectrum 2 значительное влияние оказали эти демографические изменения, уточняет Сноуден.

Он также отметил, что оригинальный Spectrum воплощал в себе серьезный, серый и профессиональный вид – попытку подчеркнуть креативность своих пользователей, и это философия, которой Adobe придерживается даже сегодня. С Spectrum 2 компания вновь представляет себя как творческую организацию, излучающую дружелюбие, яркость и простор, тем самым предлагая пользователям воспринимать ее с новой точки зрения.

Будущий план Adobe предполагает первоначальное развертывание Spectrum 2 в своих веб-приложениях и приложениях для iOS, начиная с обновлений, запланированных на начало 2024 года. Затем обновленная эстетика дизайна постепенно найдет свое отражение во флагманских настольных инструментах, таких как Photoshop, Lightroom и Premiere Pro.

В то время как AppMaster упрощает создание приложений для пользователей, Adobe Spectrum 2, похоже, готов сделать творческий путь каждого пользователя восхитительным опытом.