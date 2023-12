Adobe revela Spectrum 2: um sistema de design revitalizado para uma base diversificada de usuários

A Adobe, pioneira em software criativo, revela uma atualização para o Spectrum, a estrutura de design que impulsiona suas experiências em aplicativos e na web na última década. Apelidado de Spectrum 2 , este sistema de design atualizado diminui a solenidade da estrutura original do Spectrum, injetando tons mais vivos na mixagem. A Adobe prevê mudanças para “trazer alegria ao uso” em diversas plataformas, reforçando sua visão de promover a “Criatividade para Todos”.

As complexidades do Spectrum 2 já podem ser vistas em aplicativos web recentes da Adobe, como o serviço Adobe Firefly AI, Adobe Express e as experiências web mais recentes do Adobe Acrobat.

Ao criar o Spectrum 2, a equipe de design da Adobe priorizou três aspectos: contraste e brilho dinâmicos, paletas de cores acessíveis e uma hierarquia visual para destacar elementos cruciais.

Eric Snowden, vice-presidente de design da Adobe, informou ao TechCrunch sobre as mudanças de paradigma que impulsionam o design do Spectrum 2. Ele enfatizou a vontade da empresa de atender a um público consideravelmente mais amplo do que aquele para o qual o Spectrum 1 foi concebido em 2013.

Snowden afirmou que o novo sistema visa tornar a suíte da Adobe mais acessível aos habitantes do mundo digital, garantindo que todos, desde novos usuários até criativos profissionais, tenham uma experiência de usuário satisfatória. A equipe de design também abordou conscientemente a acessibilidade em seu sentido mais amplo – desde a incorporação de diretrizes para daltonismo e padrões WCAG até a criação de plataformas que sejam intuitivas e fáceis de usar.

Além disso, a gama de produtos da Adobe se diversificou significativamente ao longo dos anos. Hoje, o portfólio da empresa oferece assistência para plataformas que eram incompreensíveis há uma década – incluindo equipamentos que suportam realidade virtual.

A Adobe hoje deseja ampliar o alcance de seu público além dos usuários profissionais, visando diversos grupos, como estudantes, proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo social. A concepção do Spectrum 2 foi consideravelmente influenciada por estas mudanças demográficas, explica Snowden.

Ele também observou como o Spectrum original incorporava uma aparência séria, cinza e profissional – uma tentativa de destacar a criatividade de seus usuários, uma filosofia à qual a Adobe se apega até hoje. Com o Spectrum 2, a empresa se reintroduz como uma entidade criativa que irradia simpatia, vibração e espaço, convidando assim os usuários a percebê-la de uma nova perspectiva.

O plano futuro da Adobe envolve a implementação inicial do Spectrum 2 em seus aplicativos da web e iOS, começando com atualizações programadas para o início de 2024. A estética de design revitalizada irá então gradualmente encontrar seu caminho nas principais ferramentas de desktop, como Photoshop, Lightroom e Premiere Pro.

Embora AppMaster simplifique a criação de aplicativos para os usuários, o Spectrum 2 da Adobe parece pronto para tornar a jornada criativa de cada usuário uma experiência agradável.