Adobe تكشف عن Spectrum 2: نظام تصميم متجدد لقاعدة مستخدمين متنوعة

كشفت شركة Adobe، الشركة الرائدة في مجال البرامج الإبداعية، عن ترقية إلى Spectrum، وهو إطار التصميم الذي قاد تجارب التطبيقات والويب الخاصة بها على مدار العقد الماضي. يُطلق على نظام التصميم المتجدد هذا اسم Spectrum 2 ، وهو يخفف من روعة هيكل Spectrum الأصلي، ويحقن ألوانًا أكثر حيوية في المزيج. تتصور Adobe أن التغييرات تهدف إلى "إضفاء المتعة على الاستخدام" عبر منصات متعددة، مما يعزز رؤيتها المتمثلة في تعزيز "الإبداع للجميع".

يمكن بالفعل رؤية تعقيدات Spectrum 2 في تطبيقات الويب الحديثة من Adobe، مثل خدمة Adobe Firefly AI وAdobe Express وأحدث تجارب الويب من Adobe Acrobat.

عند صياغة Spectrum 2، أعطى فريق تصميم Adobe الأولوية لثلاثة جوانب: التباين الديناميكي والسطوع، ولوحات الألوان التي يمكن الوصول إليها، والتسلسل الهرمي المرئي للتأكيد على العناصر المهمة.

أطلع إريك سنودن، نائب رئيس قسم التصميم في Adobe، موقع TechCrunch على التحولات النموذجية التي قادت تصميم Spectrum 2. وشدد على حرص الشركة على تلبية احتياجات جمهور أوسع بكثير مما تم تصوره لـ Spectrum 1 في عام 2013.

صرح سنودن أن النظام الجديد يهدف إلى جعل مجموعة Adobe أكثر سهولة في التعامل مع سكان العالم الرقمي، مما يضمن حصول الجميع، بدءًا من المستخدمين الجدد إلى المبدعين المحترفين، على تجربة مستخدم مُرضية. كما تناول فريق التصميم أيضًا إمكانية الوصول بمعناها الأوسع بضمير حي - بدءًا من دمج المبادئ التوجيهية لعمى الألوان ومعايير WCAG إلى ابتكار منصات بديهية وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، تنوعت مجموعة منتجات Adobe بشكل كبير على مر السنين. واليوم، توفر محفظة الشركة المساعدة للمنصات التي لم يكن من الممكن فهمها قبل عقد من الزمن - بما في ذلك المعدات التي تدعم الواقع الافتراضي.

تتطلع Adobe اليوم إلى توسيع نطاق وصول جمهورها إلى ما هو أبعد من مجرد المستخدمين المحترفين، حيث تستهدف مجموعات متنوعة مثل الطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة ومنشئي المحتوى الاجتماعي. يوضح سنودن أن مفهوم Spectrum 2 تأثر بشكل كبير بهذه التغييرات الديموغرافية.

وأشار أيضًا إلى كيف جسد Spectrum الأصلي مظهرًا جادًا ورماديًا واحترافيًا - وهي محاولة لتسليط الضوء على إبداع مستخدميه، وهي فلسفة تتمسك بها Adobe حتى اليوم. مع Spectrum 2، تعيد الشركة تقديم نفسها ككيان إبداعي يشع بالود والحيوية والمساحة، وبالتالي تدعو المستخدمين إلى إدراكه من منظور جديد.

تتضمن خطة Adobe المستقبلية طرح Spectrum 2 عبر الويب وتطبيقات iOS في البداية، بدءًا من التحديثات المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024. وبعد ذلك، ستجد جمالية التصميم المُعاد تنشيطها طريقها تدريجيًا إلى أدوات سطح المكتب الرئيسية مثل Photoshop وLightroom وPremiere Pro.

بينما يعمل AppMaster على تبسيط عملية إنشاء التطبيق للمستخدمين، يبدو أن Adobe's Spectrum 2 جاهز لجعل الرحلة الإبداعية لكل مستخدم تجربة ممتعة.