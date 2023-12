Adobe onthult Spectrum 2: een vernieuwd ontwerpsysteem voor een divers gebruikersbestand

Adobe, een pionier op het gebied van creatieve software, onthult een upgrade naar Spectrum, het ontwerpframework dat de afgelopen tien jaar de drijvende kracht achter hun app- en webervaringen is geweest. Dit vernieuwde ontwerpsysteem, genaamd Spectrum 2 , neemt af van de plechtigheid van de originele Spectrum-structuur en injecteert levendigere tinten in de mix. Adobe voorziet de veranderingen om 'gebruiksplezier te brengen' op meerdere platforms, waarmee zijn visie op het bevorderen van 'Creativiteit voor iedereen' wordt versterkt.

De fijne kneepjes van Spectrum 2 zijn al te zien in recente Adobe-webapplicaties, zoals de Adobe Firefly AI-service, Adobe Express en de nieuwste Adobe Acrobat-webervaringen.

Bij het maken van Spectrum 2 heeft het ontwerpteam van Adobe drie aspecten prioriteit gegeven: dynamisch contrast en helderheid, toegankelijke kleurenpaletten en een visuele hiërarchie om cruciale elementen te onderstrepen.

Eric Snowden, Adobe's VP Design, informeerde TechCrunch over de paradigmaverschuivingen die het Spectrum 2-ontwerp aandrijven. Hij benadrukte de bereidheid van het bedrijf om een ​​aanzienlijk breder publiek te bedienen dan waarvoor Spectrum 1 in 2013 was ontworpen.

Snowden verklaarde dat het nieuwe systeem tot doel heeft de Adobe-suite toegankelijker te maken voor inwoners van de digitale wereld, en ervoor te zorgen dat iedereen, van nieuwe gebruikers tot professionele creatieven, een bevredigende gebruikerservaring heeft. Het ontwerpteam heeft ook gewetensvol aandacht besteed aan toegankelijkheid in de breedste zin van het woord – van het opnemen van richtlijnen voor kleurenblindheid en WCAG-standaarden tot het ontwerpen van platforms die intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn.

Bovendien is het productassortiment van Adobe in de loop der jaren aanzienlijk gediversifieerd. Tegenwoordig biedt het portfolio van het bedrijf ondersteuning voor platforms die tien jaar geleden ondoorgrondelijk waren – inclusief apparatuur die virtual reality ondersteunt.

Adobe verlangt er vandaag de dag naar om zijn publieksbereik verder uit te breiden dan alleen professionele gebruikers en zich te richten op diverse groepen zoals studenten, eigenaren van kleine bedrijven en makers van sociale inhoud. De conceptie van Spectrum 2 is aanzienlijk beïnvloed door deze demografische veranderingen, legt Snowden uit.

Hij merkte ook op hoe de originele Spectrum een ​​serieuze, grijze en professionele uitstraling belichaamde – een poging om de creativiteit van zijn gebruikers te benadrukken, een filosofie waar Adobe zelfs vandaag de dag aan vasthoudt. Met Spectrum 2 introduceert het bedrijf zichzelf opnieuw als een creatieve entiteit die vriendelijkheid, levendigheid en ruimte uitstraalt, waardoor gebruikers worden uitgenodigd om het vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

Het toekomstplan van Adobe omvat in eerste instantie de uitrol van Spectrum 2 via zijn web- en iOS-apps, te beginnen met updates die gepland zijn voor begin 2024. De vernieuwde ontwerpesthetiek zal dan geleidelijk zijn weg vinden naar vlaggenschipdesktoptools zoals Photoshop, Lightroom en Premiere Pro.

Terwijl AppMaster het maken van apps voor gebruikers vereenvoudigt, lijkt Adobe's Spectrum 2 klaar om van de creatieve reis van elke gebruiker een heerlijke ervaring te maken.