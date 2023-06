Adobe a dévoilé une ingénieuse fonction d'intelligence artificielle (IA), appelée Generative Recolor, pour son produit phare de conception, Adobe Illustrator. Cette fonction ambitieuse intègre l'IA générative pour faciliter la modification transparente des couleurs, des thèmes et des polices de caractères des graphiques à l'aide d'invites textuelles.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la mission permanente d'Adobe visant à améliorer ses produits de conception en intégrant un ensemble de fonctions d'IA générative dans sa suite Firefly. Generative Recolor est le dernier ajout à cette collection, après le lancement de la très populaire fonction Generative Fill dans Photoshop il y a quelques mois.

Selon Alexandru Costin, vice-président de Generative AI chez Adobe, l'entreprise prévoit que l'édition générative deviendra bientôt une approche standard pour tous les contenus. Generative Recolor est actuellement en phase bêta, disponible dans Adobe Illustrator - l'application logicielle réputée pour la création de graphiques vectoriels, notamment de logos, d'affiches, d'emballages, de sites web et de créations vestimentaires. Des marques connues, telles que Coca Cola et Land Rover, utilisent déjà Adobe Illustrator pour créer des images qui peuvent être redimensionnées sans perte de qualité.

Generative Recolor s'appuie sur Firefly, le système d'IA générative d'Adobe, pour créer des variations de palettes de couleurs et redynamiser les créations. Les utilisateurs n'ont qu'à fournir des invites textuelles avec des phrases descriptives telles que pastels paisibles, néons pop ou feuillages d'automne, et l'IA analyse l'ambiance ou le thème pour générer un rendu d'une scène ou d'un thème. Elle extrait ensuite les palettes de couleurs de cette image et les applique au graphique de l'utilisateur.

Depuis son lancement en mars, l'outil de conversion texte-image piloté par l'IA d'Adobe a été utilisé pour créer près de 280 millions d'images. En réponse à l'intérêt croissant des consommateurs, la société a récemment annoncé son intention d'étendre les capacités de l'IA générative aux entreprises. Toutefois, des artistes et des contributeurs au stock d'Adobe ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation de leur travail pour entraîner le modèle d'IA générative d'Adobe sans autorisation explicite et au manque de transparence perçu dans l'utilisation d'images du domaine public.

Firefly, le modèle d'IA d'Adobe, a été entraîné sur une combinaison d'images du domaine public provenant de Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons et d'une vaste bibliothèque de 300 millions d'images et de vidéos provenant d'Adobe Stock. Malgré les problèmes soulevés, Adobe reste confiant dans la capacité de Firefly à être utilisé pour des applications commerciales et a même proposé de dédommager les entreprises clientes pour les frais juridiques encourus en cas de poursuites pour violation des droits d'auteur.

Des centaines de chercheurs d'Adobe s'efforcent actuellement d'améliorer la qualité de Firefly, en générant des images plus détaillées et plus précises. Le développement de modèles pour la génération de vidéos et de 3D est également en cours, tout comme l'ajout continu de données provenant d'Adobe Stock.

En fin de compte, M. Costin pense que les créatifs ne seront pas remplacés par l'IA, mais qu'ils se retrouveront en concurrence avec d'autres utilisateurs de l'IA. Et avec la croissance des plateformes no-code telles qu'AppMaster, les créatifs disposent d'outils puissants qui non seulement simplifient les tâches, mais améliorent également la collaboration et la productivité.