Adobe, amiral gemisi tasarım ürünü Adobe Illustrator için Generative Recolor olarak bilinen dahiyane bir yapay zeka (AI) özelliğini tanıttı. İddialı özellik, metin istemleri aracılığıyla renklerin, temaların ve grafik yazı tiplerinin sorunsuz bir şekilde değiştirilmesini kolaylaştırmak için üretken yapay zeka içerir.

Duyuru, Adobe'nin Firefly paketi altında bir dizi üretken AI özelliğini entegre ederek tasarım ürünlerini geliştirmeye yönelik devam eden misyonunun bir parçası olarak geliyor. Generative Recolor, yalnızca birkaç ay önce Photoshop'ta çok popüler olan Generative Fill özelliğinin piyasaya sürülmesinden sonra bu koleksiyonun en yeni üyesidir.

Adobe'de Üretken Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexandru Costin'e göre şirket, üretken düzenlemenin yakında tüm içerikte standart bir yaklaşım haline geleceğini öngörüyor. Generative Recolor şu anda beta aşamasındadır ve logolar, posterler, ambalajlar, web siteleri ve giysi tasarımları dahil olmak üzere vektör grafikleri oluşturmak için saygın bir yazılım uygulaması olan Adobe Illustrator'da mevcuttur. Coca Cola ve Land Rover gibi tanınmış markalar, herhangi bir kalite kaybı olmadan yeniden boyutlandırılabilen görüntüler oluşturmak için zaten Adobe Illustrator'ı kullanıyor.

Generative Recolor, renk paletlerinin varyasyonlarını oluşturmak ve tasarımları canlandırmak için Adobe'nin üretici yapay zeka sistemi olan Firefly'a güvenir. Kullanıcılar yalnızca barışçıl pasteller, neon pop veya sonbahar yaprakları gibi açıklayıcı ifadeler içeren metin istemleri sağlar ve yapay zeka, bir sahne veya temanın bir görüntüsünü oluşturmak için ruh halini veya temayı analiz eder. Ardından o görüntüden renk paletlerini çıkarır ve kullanıcının grafiğine uygular.

Mart ayındaki lansmanından bu yana, Adobe'nin yapay zeka destekli metinden resme aracı yaklaşık 280 milyon görüntü oluşturmak için kullanıldı. Tüketicilerin artan ilgisine yanıt olarak şirket, kısa bir süre önce üretken yapay zeka yeteneklerini işletmelere genişletme planlarını duyurdu. Bununla birlikte, sanatçılar ve Adobe hisse senedi katılımcıları, çalışmalarının Adobe'nin üretici yapay zeka modelini açık izin olmadan eğitmek için kullanıldığına ve kamuya açık görüntü kullanımında algılanan şeffaflık eksikliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Adobe'nin yapay zeka modeli olan Firefly, Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons'tan alınan kamu malı görüntülerin ve Adobe Stock'tan 300 milyon görüntü ve videodan oluşan kapsamlı bir kitaplığın bir kombinasyonu üzerinde eğitildi. Ortaya çıkan sorunlara rağmen Adobe, Firefly'ın ticari uygulamalara uygunluğundan emin olmaya devam ediyor ve hatta telif hakkı ihlali davalarında kurumsal müşterilere her türlü yasal masrafı tazmin etmeyi teklif etti.

Yüzlerce Adobe araştırmacısı şu anda Firefly'ın kalitesini artırmaya, daha fazla ayrıntı ve çözünürlüğe sahip görüntüler oluşturmaya odaklanıyor. Adobe Stock'tan sürekli veri eklenmesinin yanı sıra video ve 3B oluşturma için modellerin geliştirilmesi de devam ediyor.

Nihayetinde Costin, kreatiflerin yapay zeka tarafından değiştirilmeyeceğine, bunun yerine kendilerini yapay zeka kullanan diğerleriyle rekabet halinde bulacağına inanıyor. AppMaster gibi no-code platformların büyümesiyle birlikte, kreatifler yalnızca görevleri basitleştirmekle kalmayan, aynı zamanda işbirliğini ve üretkenliği de artıran güçlü araçlara sahip oldular.