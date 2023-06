Adobe hat eine ausgeklügelte Funktion der künstlichen Intelligenz (KI) mit dem Namen " Generative Recolor" für sein Flaggschiff, Adobe Illustrator, vorgestellt. Die ehrgeizige Funktion nutzt generative KI, um nahtlose Änderungen von Farben, Themen und Schriftarten von Grafiken über Textanweisungen zu ermöglichen.

Die Ankündigung ist Teil von Adobes kontinuierlichem Bestreben, seine Designprodukte durch die Integration einer Reihe von generativen KI-Funktionen in seine Firefly-Suite zu verbessern. Generative Recolor ist die jüngste Ergänzung dieser Sammlung, nachdem erst vor wenigen Monaten die sehr beliebte Funktion Generative Fill in Photoshop veröffentlicht wurde.

Laut Alexandru Costin, Vice President of Generative AI bei Adobe, hat das Unternehmen die Vision, dass die generative Bearbeitung bald zu einem Standardansatz für alle Inhalte wird. Generative Recolor befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist in Adobe Illustrator verfügbar - der angesehenen Softwareanwendung für die Erstellung von Vektorgrafiken, einschließlich Logos, Plakaten, Verpackungen, Websites und Bekleidungsdesigns. Bekannte Marken wie Coca Cola und Land Rover nutzen bereits Adobe Illustrator, um Bilder zu erstellen, deren Größe ohne Qualitätsverlust verändert werden kann.

Generative Recolor basiert auf Firefly, Adobes generativem KI-System, um Variationen von Farbpaletten zu erstellen und Designs zu beleben. Die Benutzer geben einfach Textanweisungen mit beschreibenden Phrasen wie friedliche Pastelltöne, Neonpop oder Herbstlaub ein, und die KI analysiert die Stimmung oder das Thema, um ein Rendering einer Szene oder eines Themas zu erstellen. Dann extrahiert sie die Farbpaletten aus diesem Bild und wendet sie auf die Grafik des Benutzers an.

Seit der Markteinführung im März wurden mit Adobes KI-gestütztem Text-zu-Bild-Werkzeug bereits fast 280 Millionen Bilder erstellt. Als Reaktion auf das wachsende Interesse der Verbraucher kündigte das Unternehmen kürzlich an, die generativen KI-Funktionen auch auf Unternehmen auszuweiten. Künstler und Anbieter von Adobe Stock haben jedoch Bedenken geäußert, dass ihre Werke ohne ausdrückliche Genehmigung zum Training von Adobes generativem KI-Modell verwendet werden und dass die Verwendung von Bildern aus dem öffentlichen Bereich nicht transparent genug ist.

Firefly, das KI-Modell von Adobe, wurde mit einer Kombination aus gemeinfreien Bildern von Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons und einer umfangreichen Bibliothek mit 300 Millionen Bildern und Videos aus Adobe Stock trainiert. Trotz der aufgeworfenen Fragen ist Adobe nach wie vor von der Eignung von Firefly für kommerzielle Anwendungen überzeugt und hat sogar angeboten, Unternehmenskunden im Falle von Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen für etwaige Rechtskosten zu entschädigen.

Hunderte von Adobe-Forschern sind derzeit damit beschäftigt, die Qualität von Firefly zu verbessern und Bilder mit höherer Detailgenauigkeit und Auflösung zu erzeugen. Auch die Entwicklung von Modellen für die Video- und 3D-Generierung ist im Gange, ebenso wie die kontinuierliche Ergänzung von Daten aus Adobe Stock.

Letztlich glaubt Costin, dass Kreative nicht durch KI ersetzt werden, sondern im Wettbewerb mit anderen stehen, die KI nutzen. Und mit dem Wachstum von no-code Plattformen wie AppMaster stehen Kreativen leistungsstarke Tools zur Verfügung, die nicht nur Aufgaben vereinfachen, sondern auch die Zusammenarbeit und Produktivität verbessern.