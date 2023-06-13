Adobe为其旗舰设计产品Adobe Illustrator发布了一项巧妙的人工智能（AI）功能，即生成性重色。这项雄心勃勃的功能结合了生成性人工智能，以促进通过文本提示对图形的颜色、主题和字体进行无缝改变。

这一宣布是Adobe正在进行的任务的一部分，即通过在其Firefly套件下整合一系列生成性人工智能功能来增强其设计产品。生成式重色是这个系列的最新成员，此前几个月，Photoshop中备受欢迎的生成式填充功能也已发布。

据Adobe公司生成性人工智能副总裁Alexandru Costin说，该公司设想生成性编辑将很快成为所有内容的标准方法。生成式重新着色目前处于测试阶段，可在Adobe Illustrator中使用--该软件是创建矢量图形（包括标识、海报、包装、网站和服装设计）的权威软件。知名品牌，如可口可乐和路虎，已经在使用Adobe Illustrator来创建可以调整大小而不损失质量的图像。

生成性重新着色依靠Adobe的生成性人工智能系统Firefly来创造调色板的变化并使设计焕发活力。用户只需提供带有描述性短语的文本提示，如宁静的粉彩、流行的霓虹灯或秋天的树叶，人工智能就会分析情绪或主题，生成场景或主题的渲染。然后，它从该图像中提取调色板，并将其应用于用户的图形。

自3月推出以来，Adobe的人工智能驱动的文本到图像工具已被用于创建近2.8亿张图像。为了回应消费者日益增长的兴趣，该公司最近宣布其计划将生成性人工智能能力扩展到企业。然而，艺术家和Adobe股票的贡献者对他们的作品在没有明确许可的情况下被用来训练Adobe的生成式人工智能模型，以及在公共领域的图像使用中被认为缺乏透明度表示担忧。

Adobe的人工智能模型Firefly是在来自Creative Commons、Wikimedia、Flickr Commons的公有领域图像以及来自Adobe Stock的3亿张图像和视频的广泛资料库的组合上训练的。尽管出现了这些问题，Adobe仍然对萤火虫的商业应用的适用性充满信心，甚至提出在出现版权侵权诉讼的情况下对企业客户的任何法律费用进行赔偿。

数百名Adobe研究人员目前正专注于提高Firefly的质量，生成具有更大细节和分辨率的图像。用于视频和3D生成的模型的开发也正在进行中，同时还在不断增加来自Adobe Stock的数据。

最终，Costin认为，创意人不会被人工智能取代，而是会发现自己在与其他利用人工智能的人竞争。而随着像AppMaster这样的no-code 平台的发展，创意人拥有强大的工具，不仅可以简化任务，还可以提高合作和生产力。