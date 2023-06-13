كشفت Adobe عن ميزة بارعة للذكاء الاصطناعي (AI) ، تُعرف باسم Generative Recolor ، لمنتجها التصميمي الرائد ، Adobe Illustrator. تتضمن الميزة الطموحة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التغييرات السلسة للألوان والسمات وخطوط الرسومات عبر مطالبات النص.

يأتي هذا الإعلان كجزء من مهمة Adobe المستمرة لتعزيز منتجاتها التصميمية من خلال دمج مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة Firefly. تعد Generative Recolor أحدث إضافة إلى هذه المجموعة ، بعد إصدار ميزة Generative Fill الشهيرة للغاية في Photoshop قبل بضعة أشهر فقط.

وفقًا لألكسندرو كوستين ، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في Adobe ، تتصور الشركة أن التحرير التوليدي سيصبح قريبًا نهجًا قياسيًا في جميع المحتويات. Generative Recolor حاليًا في مرحلته التجريبية ، وهو متاح في Adobe Illustrator - وهو تطبيق برمجي محترم لإنشاء رسومات متجهة ، بما في ذلك الشعارات والملصقات والتعبئة ومواقع الويب وتصميمات الملابس. العلامات التجارية المشهورة ، مثل Coca Cola و Land Rover ، تستخدم بالفعل Adobe Illustrator لإنشاء صور يمكن تغيير حجمها دون أي خسارة في الجودة.

يعتمد Generative Recolor على Firefly ، وهو نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe ، لإنشاء أشكال مختلفة من لوحات الألوان وتنشيط التصميمات. يقوم المستخدمون ببساطة بتقديم مطالبات نصية بعبارات وصفية مثل ألوان الباستيل الهادئة أو فرقعة النيون أو أوراق الشجر المتساقطة ، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الحالة المزاجية أو السمة لإنشاء عرض لمشهد أو موضوع. ثم يستخرج لوحات الألوان من تلك الصورة ويطبقها على رسم المستخدم.

منذ إطلاقها في مارس ، تم استخدام أداة تحويل النص إلى صورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Adobe لإنشاء ما يقرب من 280 مليون صورة. استجابةً للاهتمام المتزايد من المستهلكين ، أعلنت الشركة مؤخرًا عن خططها لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشمل المؤسسات. ومع ذلك ، فقد أثار الفنانون والمساهمون في Adobe Stock مخاوف بشأن استخدام عملهم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe دون إذن صريح ونقص واضح في الشفافية في استخدام الصور في المجال العام.

تم تدريب Firefly ، نموذج Adobe AI ، على مجموعة من صور المجال العام مصدرها Creative Commons و Wikimedia و Flickr Commons ومكتبة واسعة تضم 300 مليون صورة وفيديو من Adobe Stock. على الرغم من المشكلات التي أثيرت ، لا تزال Adobe واثقة من ملاءمة Firefly للتطبيقات التجارية وقد عرضت حتى تعويض عملاء المؤسسات عن أي نفقات قانونية في حالة دعاوى انتهاك حقوق النشر.

يركز المئات من باحثي Adobe حاليًا على تحسين جودة Firefly ، وإنشاء صور بتفاصيل ودقة أكبر. يجري أيضًا تطوير نماذج للفيديو والتوليد ثلاثي الأبعاد ، جنبًا إلى جنب مع الإضافة المستمرة للبيانات من Adobe Stock.

في النهاية ، يعتقد كوستين أنه لن يتم استبدال التصميمات بالذكاء الاصطناعي ، ولكن بدلاً من ذلك سيجدون أنفسهم في منافسة مع الآخرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ومع نمو الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، أصبح لدى المبدعين أدوات قوية تحت تصرفهم لا تبسط المهام فحسب ، بل تعزز أيضًا التعاون والإنتاجية.