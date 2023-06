Adobe heeft een ingenieuze kunstmatige intelligentie (AI) functie onthuld, bekend als Generative Recolor, voor zijn vlaggenschip, Adobe Illustrator. De ambitieuze functie bevat generatieve AI om naadloze wijzigingen van kleuren, thema's en lettertypen van afbeeldingen via tekstaanwijzingen mogelijk te maken.

De aankondiging maakt deel uit van Adobe's voortdurende missie om zijn ontwerpproducten te verbeteren door een reeks generatieve AI-functies te integreren in de Firefly-suite. Generative Recolor is de nieuwste toevoeging aan deze collectie, na de release van de zeer populaire functie Generative Fill in Photoshop slechts een paar maanden geleden.

Volgens Alexandru Costin, Vice President Generative AI bij Adobe, verwacht het bedrijf dat generatieve bewerking snel een standaardaanpak zal worden voor alle content. Generative Recolor bevindt zich momenteel in de bètafase en is beschikbaar in Adobe Illustrator - de gerespecteerde softwaretoepassing voor het maken van vectorafbeeldingen, waaronder logo's, posters, verpakkingen, websites en kledingontwerpen. Bekende merken, zoals Coca Cola en Land Rover, gebruiken Adobe Illustrator al om afbeeldingen te maken die zonder kwaliteitsverlies in grootte kunnen worden aangepast.

Generative Recolor vertrouwt op Firefly, Adobe's generatieve AI-systeem, om variaties van kleurenpaletten te maken en ontwerpen nieuw leven in te blazen. Gebruikers geven gewoon tekstopdrachten met beschrijvende zinnen zoals rustige pasteltinten, neon pop of herfstbladeren en de AI analyseert de stemming of het thema om een rendering van een scène of thema te genereren. Vervolgens worden de kleurenpaletten uit die afbeelding gehaald en toegepast op de afbeelding van de gebruiker.

Sinds de lancering in maart is Adobe's AI-tool voor tekst-naar-afbeelding gebruikt om bijna 280 miljoen afbeeldingen te maken. Als reactie op de groeiende interesse van consumenten, kondigde het bedrijf onlangs zijn plannen aan om de generatieve AI-mogelijkheden uit te breiden naar bedrijven. Er is echter bezorgdheid geuit door kunstenaars en Adobe stock contribuanten over het feit dat hun werk wordt gebruikt om Adobe's generatieve AI-model te trainen zonder expliciete toestemming en een vermeend gebrek aan transparantie in het gebruik van afbeeldingen in het publieke domein.

Firefly, het AI-model van Adobe, is getraind op een combinatie van afbeeldingen uit het publieke domein afkomstig van Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons en een uitgebreide bibliotheek van 300 miljoen afbeeldingen en video's van Adobe Stock. Ondanks de gerezen problemen blijft Adobe vertrouwen in de geschiktheid van Firefly voor commerciële toepassingen en heeft het zelfs aangeboden om zakelijke klanten te compenseren voor eventuele juridische kosten in het geval van rechtszaken over inbreuk op het auteursrecht.

Honderden onderzoekers van Adobe zijn momenteel bezig met het verbeteren van de kwaliteit van Firefly en het genereren van beelden met meer detail en resolutie. Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van modellen voor video en 3D-generatie, naast de voortdurende toevoeging van gegevens van Adobe Stock.

Uiteindelijk gelooft Costin dat creatieven niet zullen worden vervangen door AI, maar dat ze in plaats daarvan zullen moeten concurreren met anderen die AI gebruiken. En met de groei van no-code platforms zoals AppMaster, hebben creatieven krachtige tools tot hun beschikking die niet alleen taken vereenvoudigen, maar ook de samenwerking en productiviteit verbeteren.