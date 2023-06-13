Компания Adobe представила гениальную функцию искусственного интеллекта (ИИ), известную как Generative Recolor, для своего флагманского продукта для дизайна Adobe Illustrator. Эта амбициозная функция включает в себя генеративный искусственный интеллект, позволяющий плавно изменять цвета, темы и шрифты графики с помощью текстовых подсказок.

Это объявление стало частью постоянной миссии Adobe по улучшению своих продуктов для дизайна путем интеграции множества функций генеративного искусственного интеллекта в пакет Firefly. Generative Recolor является новейшим дополнением к этой коллекции, после того как всего несколько месяцев назад была выпущена популярная функция Generative Fill в Photoshop.

По словам Александра Костина, вице-президента по генеративному ИИ в Adobe, компания предполагает, что генеративное редактирование скоро станет стандартным подходом для всего контента. В настоящее время генеративный Recolor находится на стадии бета-тестирования и доступен в Adobe Illustrator - авторитетном программном приложении для создания векторной графики, включая логотипы, плакаты, упаковку, веб-сайты и дизайн одежды. Известные бренды, такие как Coca Cola и Land Rover, уже используют Adobe Illustrator для создания изображений, размер которых можно изменять без потери качества.

Generative Recolor опирается на Firefly, генеративную систему искусственного интеллекта Adobe, для создания вариаций цветовой палитры и оживления дизайна. Пользователи просто вводят текстовые подсказки с описательными фразами, такими как спокойные пастельные тона, неоновый свет или осенняя листва, а ИИ анализирует настроение или тему, чтобы создать визуализацию сцены или темы. Затем он извлекает цветовую палитру из этого изображения и применяет ее к графике пользователя.

С момента запуска в марте этого года инструмент Adobe для преобразования текста в изображение с помощью искусственного интеллекта был использован для создания почти 280 миллионов изображений. В ответ на растущий интерес со стороны потребителей компания недавно объявила о своих планах расширить возможности генеративного ИИ для предприятий. Однако художники и участники акций Adobe выразили обеспокоенность тем, что их работы используются для обучения генеративной модели искусственного интеллекта Adobe без прямого разрешения, а также тем, что использование изображений, находящихся в общественном достоянии, воспринимается как непрозрачное.

Firefly, модель ИИ компании Adobe, была обучена на комбинации изображений, находящихся в общественном достоянии, полученных из Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons, а также обширной библиотеки из 300 миллионов изображений и видео из Adobe Stock. Несмотря на поднятые вопросы, Adobe уверена в пригодности Firefly для коммерческого применения и даже предложила корпоративным клиентам компенсировать любые судебные издержки в случае судебных исков о нарушении авторских прав.

Сотни исследователей Adobe в настоящее время сосредоточены на повышении качества Firefly, генерируя изображения с большей детализацией и разрешением. Также ведется разработка моделей для создания видео и 3D, а также постоянное пополнение данных из Adobe Stock.

В конечном итоге, Костин считает, что творческие работники не будут заменены искусственным интеллектом, а наоборот, окажутся в конкуренции с другими, использующими ИИ. С развитием платформ no-code, таких как AppMaster, в распоряжении креативщиков появились мощные инструменты, которые не только упрощают задачи, но и повышают эффективность сотрудничества и производительность.