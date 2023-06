A Adobe revelou uma engenhosa funcionalidade de inteligência artificial (IA), conhecida como Generative Recolor, para o seu principal produto de design, o Adobe Illustrator. A ambiciosa funcionalidade incorpora a IA generativa para facilitar alterações contínuas de cores, temas e tipos de letra de gráficos através de mensagens de texto.

O anúncio faz parte da missão contínua da Adobe de melhorar os seus produtos de design através da integração de uma série de funcionalidades de IA generativa no seu conjunto Firefly. A Generative Recolor é a mais recente adição a esta colecção, após o lançamento da popular funcionalidade Generative Fill no Photoshop há apenas alguns meses.

De acordo com Alexandru Costin, Vice-Presidente de IA generativa da Adobe, a empresa prevê que a edição generativa se torne em breve uma abordagem padrão em todos os conteúdos. A Generative Recolor está actualmente na sua fase beta, disponível no Adobe Illustrator - a respeitada aplicação de software para a criação de gráficos vectoriais, incluindo logótipos, cartazes, embalagens, sítios Web e designs de vestuário. Marcas bem conhecidas, como a Coca Cola e a Land Rover, já estão a utilizar o Adobe Illustrator para criar imagens que podem ser redimensionadas sem qualquer perda de qualidade.

O Generative Recolor baseia-se no Firefly, o sistema de IA generativo da Adobe, para criar variações de paletas de cores e revitalizar designs. Os utilizadores simplesmente fornecem instruções de texto com frases descritivas, como pastéis tranquilos, néon pop ou folhagem de Outono, e a IA analisa o ambiente ou o tema para gerar uma representação de uma cena ou tema. Em seguida, extrai as paletas de cores dessa imagem e aplica-as ao gráfico do utilizador.

Desde o seu lançamento em Março, a ferramenta de conversão de texto em imagem com recurso a IA da Adobe foi utilizada para criar quase 280 milhões de imagens. Em resposta ao crescente interesse dos consumidores, a empresa anunciou recentemente os seus planos para alargar as capacidades de IA generativa às empresas. No entanto, os artistas e os colaboradores do Adobe Stock têm manifestado a sua preocupação com o facto de o seu trabalho ser utilizado para treinar o modelo de IA generativa da Adobe sem autorização explícita e com a falta de transparência na utilização de imagens do domínio público.

O Firefly, o modelo de IA da Adobe, foi treinado numa combinação de imagens de domínio público provenientes da Creative Commons, Wikimedia, Flickr Commons e de uma extensa biblioteca de 300 milhões de imagens e vídeos do Adobe Stock. Apesar das questões levantadas, a Adobe continua confiante na adequação do Firefly para aplicações comerciais e até se ofereceu para compensar os clientes empresariais por quaisquer despesas legais no caso de acções judiciais por violação de direitos de autor.

Centenas de investigadores da Adobe estão actualmente concentrados em melhorar a qualidade do Firefly, gerando imagens com maior detalhe e resolução. O desenvolvimento de modelos para geração de vídeo e 3D também está em curso, juntamente com a adição contínua de dados do Adobe Stock.

Em última análise, Costin acredita que os criativos não serão substituídos pela IA, mas encontrar-se-ão em concorrência com outros que utilizam a IA. E com o crescimento das plataformas no-code como a AppMaster, os criativos têm à sua disposição ferramentas poderosas que não só simplificam as tarefas como também melhoram a colaboração e a produtividade.