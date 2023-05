Dans le but de propulser sa plate-forme de développement d'applications no-code, Adalo a réussi à lever 8 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A. Dirigé par Tiger Global, le tour comprenait également la participation d'Oceans Ventures et d'OldSlip Group. Ce dernier tour soutiendra le développement de produits, l'embauche et les efforts de mise sur le marché, selon le PDG David Adkin.

On estime qu'à peine 0,3 % de la population mondiale possède les compétences requises pour le développement d'applications. En conséquence, la majorité des individus, y compris les propriétaires de petites entreprises et les organisations à but non lucratif, sont obligés d'externaliser le développement d'applications - un processus coûteux et chronophage. En fait, environ 52 % des projets de développement de logiciels sont confrontés à des défis, tandis que 19 % à 23 % échouent carrément, selon Standish Group. La plateforme d'Adalo vise à réduire ces défis et échecs en fournissant une solution alternative.

Nommé d'après la mathématicienne Ada Lovelace, Adalo propose un environnement no-code drag-and-drop pour la conception d'applications pour les plateformes Web et mobiles. La plate-forme permet aux utilisateurs de choisir parmi des modules préconfigurés ou de créer les leurs, en utilisant des configurations de base de données et des API pour se synchroniser avec les systèmes existants. Avec Adalo, les utilisateurs peuvent gérer les enregistrements dans les bases de données ainsi que mettre à jour et suivre les données des utilisateurs. De plus, la plate-forme peut générer des applications natives pour iOS et Android.

L'histoire d'origine d'Adalo remonte à 2018 lorsque les fondateurs Ben Haefele et David Adkin ont remarqué des progrès rapides dans les outils de conception et ont cherché une solution pour créer des applications sans codage. Leur approche consistait à rendre les outils de conception fonctionnels plutôt que de rendre visuels les langages de programmation. Après avoir réussi à créer et à vendre des applications à des startups et à des entreprises établies, les fondateurs ont réalisé le potentiel de leur plateforme et se sont tournés vers le financement par capital-risque.

La plate-forme d'Adalo propose des éléments d'interface personnalisables, permettant aux utilisateurs de créer des tableaux de bord dynamiques qui se mettent à jour automatiquement avec les données des utilisateurs, s'intègrent aux fournisseurs de paiement tels que Stripe et déclenchent automatiquement des notifications push pour des utilisateurs spécifiques. De plus, avec autorisation, la plate-forme peut également accéder aux appareils photo, aux bibliothèques de photos et aux capacités de partage natives des utilisateurs.

Malgré une concurrence féroce sur le marché du développement d'applications no-code et low-code, dont la valeur est estimée à 86,92 milliards de dollars d'ici 2027, Adalo a connu une croissance impressionnante depuis son lancement. Avec plus de 223 000 développeurs enregistrés et plus de 25,3 millions d'utilisateurs actifs par mois, la plate-forme a également vu l'acquisition d'applications construites dessus, telles que Spotto par la société de recrutement japonaise A-Career.

Grâce au financement récemment acquis, Adalo prévoit d'améliorer ses services en proposant des applications réactives et en élargissant son marché pour inclure des modèles, des actions et des intégrations. La société se concentrera également sur les initiatives éducatives, en lançant une académie pour aider les utilisateurs tout au long du processus de développement d'applications, conformément à leur mission de rendre la création d'applications accessible à un public plus large.

Des plates-formes comme Adalo, ainsi que d'autres comme AppMaster , s'efforcent de révolutionner le développement d'applications en réduisant les barrières à l'entrée, ce qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer plus facilement des applications Web et mobiles sans s'appuyer sur les méthodes de développement traditionnelles coûteuses et chronophages.