In una spinta per spingere la sua piattaforma di sviluppo di app no-code, Adalo ha raccolto con successo $ 8 milioni in un round di finanziamento di serie A. Guidato da Tiger Global, il round ha incluso anche la partecipazione di Oceans Ventures e OldSlip Group. Quest'ultimo round supporterà lo sviluppo del prodotto, le assunzioni e gli sforzi di go-to-market, secondo il CEO David Adkin.

Si stima che solo lo 0,3% della popolazione mondiale possieda le competenze necessarie per lo sviluppo di app. Di conseguenza, la maggior parte delle persone, compresi i proprietari di piccole imprese e le organizzazioni non profit, è costretta a esternalizzare lo sviluppo di app, un processo costoso e che richiede tempo. In effetti, secondo Standish Group, circa il 52% dei progetti di sviluppo software deve affrontare sfide, mentre dal 19% al 23% fallisce completamente. La piattaforma di Adalo mira a ridurre queste sfide e fallimenti fornendo una soluzione alternativa.

Prende il nome dalla matematica Ada Lovelace, Adalo offre un ambiente drag-and-drop no-code per la progettazione di applicazioni per piattaforme web e mobili. La piattaforma consente agli utenti di scegliere tra moduli preconfigurati o crearne di propri, utilizzando le configurazioni del database e le API per la sincronizzazione con i sistemi esistenti. Con Adalo, gli utenti possono gestire i record nei database, nonché aggiornare e tenere traccia dei dati degli utenti. Inoltre, la piattaforma può generare app native sia per iOS che per Android.

La storia delle origini di Adalo risale al 2018, quando i fondatori Ben Haefele e David Adkin hanno notato rapidi progressi negli strumenti di progettazione e hanno cercato una soluzione per creare app senza codifica. Il loro approccio era quello di rendere funzionali gli strumenti di progettazione piuttosto che rendere visivi i linguaggi di programmazione. Dopo aver creato e venduto con successo applicazioni a startup e aziende affermate, i fondatori hanno realizzato il potenziale della loro piattaforma e si sono rivolti al finanziamento di rischio.

La piattaforma di Adalo offre elementi di interfaccia personalizzabili, consentendo agli utenti di creare dashboard dinamici che si aggiornano automaticamente con i dati degli utenti, si integrano con fornitori di servizi di pagamento come Stripe e attivano automaticamente notifiche push per utenti specifici. Inoltre, con l'autorizzazione, la piattaforma può anche accedere alle fotocamere, alle librerie di foto e alle funzionalità di condivisione native degli utenti.

Nonostante la forte concorrenza nel mercato dello sviluppo di app no-code e low-code, che dovrebbe valere 86,92 miliardi di dollari entro il 2027, Adalo ha registrato una crescita impressionante dal suo lancio. Con oltre 223.000 sviluppatori registrati e oltre 25,3 milioni di utenti attivi mensilmente, la piattaforma ha visto anche l'acquisizione di app basate su di essa, come Spotto da parte della società di reclutamento giapponese A-Career.

Con il finanziamento recentemente acquisito, Adalo prevede di migliorare i propri servizi offrendo app reattive ed espandendo il proprio mercato per includere modelli, azioni e integrazioni. La società si concentrerà anche su iniziative educative, lanciando un'accademia per assistere gli utenti durante tutto il processo di sviluppo delle app, in linea con la loro missione di rendere la creazione di app accessibile a un pubblico più ampio.

Piattaforme come Adalo, insieme ad altre come AppMaster , stanno cercando di rivoluzionare lo sviluppo di app riducendo le barriere all'ingresso, rendendo più facile per le aziende e gli individui creare applicazioni web e mobili senza fare affidamento sui tradizionali metodi di sviluppo costosi e dispendiosi in termini di tempo.