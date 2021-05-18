为了推动其no-code应用程序开发平台的发展， Adalo在 A 轮融资中成功筹集了 800 万美元。由 Tiger Global 牵头，Oceans Ventures 和 OldSlip Group 也参与了本轮融资。首席执行官大卫·阿德金 (David Adkin) 表示，最新一轮将支持产品开发、招聘和上市工作。

据估计，世界上只有 0.3% 的人口拥有应用程序开发所需的技能。结果，包括小企业主和非营利组织在内的大多数人被迫将应用程序开发外包——这是一个昂贵且耗时的过程。事实上，据 Standish Group 称，大约 52% 的软件开发项目面临挑战，而 19% 至 23% 的项目则彻底失败。 Adalo 的平台旨在通过提供替代解决方案来减少这些挑战和失败。

Adalo以数学家 Ada Lovelace 的名字命名，提供用于设计 Web 和移动平台应用程序的drag-and-drop no-code环境。该平台允许用户从预配置模块中进行选择或创建自己的模块，利用数据库配置和 API 与现有系统同步。使用Adalo ，用户可以管理数据库中的记录以及更新和跟踪用户数据。此外，该平台可以为 iOS 和 Android 生成本机应用程序。

Adalo 的起源故事可以追溯到 2018 年，当时创始人 Ben Haefele 和 David Adkin 注意到设计工具的快速进步，并寻求一种无需编码即可创建应用程序的解决方案。他们的方法是使设计工具具有功能性，而不是将编程语言可视化。在成功构建应用程序并将其销售给初创企业和成熟企业后，创始人意识到他们平台的潜力，并转向风险投资。

Adalo 的平台提供可定制的界面元素，使用户能够创建动态仪表板，自动更新用户数据，与 Stripe 等支付提供商集成，并自动触发特定用户的推送通知。此外，在获得许可的情况下，该平台还可以访问用户的相机、照片库和原生共享功能。

尽管no-code和low-code应用程序开发市场竞争激烈，预计到 2027 年价值 869.2 亿美元，但Adalo自推出以来取得了令人瞩目的增长。该平台拥有超过 223,000 名注册开发人员和超过 2530 万月活跃用户，还见证了基于其构建的应用程序的收购，例如日本招聘公司 A-Career 收购的 Spotto。

利用最近获得的资金， Adalo计划通过提供响应式应用程序和扩展其市场以包括模板、操作和集成来增强其服务。该公司还将专注于教育计划，推出一所学院，在整个应用程序开发过程中为用户提供帮助，以符合他们让更广泛的受众访问应用程序的使命。

Adalo等平台以及AppMaster等其他平台正在努力通过降低准入门槛来革新应用程序开发，使企业和个人能够更轻松地创建 Web 和移动应用程序，而无需依赖传统的昂贵且耗时的开发方法。