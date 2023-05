Em um esforço para impulsionar sua plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code, Adalo levantou com sucesso US$ 8 milhões em uma rodada de financiamento da Série A. Liderada pela Tiger Global, a rodada também contou com a participação da Oceans Ventures e do OldSlip Group. Esta última rodada apoiará os esforços de desenvolvimento de produtos, contratação e entrada no mercado, de acordo com o CEO David Adkin.

Estima-se que apenas 0,3% da população mundial possua o conjunto de habilidades necessárias para o desenvolvimento de aplicativos. Como resultado, a maioria dos indivíduos, incluindo proprietários de pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, é forçada a terceirizar o desenvolvimento de aplicativos – um processo caro e demorado. De fato, cerca de 52% dos projetos de desenvolvimento de software enfrentam desafios, enquanto 19% a 23% falham completamente, de acordo com o Standish Group. A plataforma da Adalo visa reduzir esses desafios e falhas, fornecendo uma solução alternativa.

Nomeado em homenagem à matemática Ada Lovelace, Adalo oferece um ambiente no-code drag-and-drop para projetar aplicativos para plataformas web e móveis. A plataforma permite que os usuários escolham módulos pré-configurados ou criem seus próprios, utilizando configurações de banco de dados e APIs para sincronizar com os sistemas existentes. Com Adalo, os usuários podem gerenciar registros em bancos de dados, bem como atualizar e rastrear os dados do usuário. Além disso, a plataforma pode gerar aplicativos nativos para iOS e Android.

A história de origem da Adalo remonta a 2018, quando os fundadores Ben Haefele e David Adkin notaram rápidos avanços nas ferramentas de design e buscaram uma solução para criar aplicativos sem codificação. A abordagem deles era tornar as ferramentas de design funcionais, em vez de tornar as linguagens de programação visuais. Depois de criar e vender com sucesso aplicativos para startups e empresas estabelecidas, os fundadores perceberam o potencial de sua plataforma e recorreram ao financiamento de risco.

A plataforma da Adalo oferece elementos de interface personalizáveis, permitindo que os usuários criem painéis dinâmicos que se atualizam automaticamente com os dados do usuário, se integram a provedores de pagamento como o Stripe e acionam automaticamente notificações push para usuários específicos. Além disso, com permissão, a plataforma também pode acessar as câmeras, bibliotecas de fotos e recursos nativos de compartilhamento dos usuários.

Apesar da forte concorrência no mercado de desenvolvimento de aplicativos no-code e low-code, previsto para valer US$ 86,92 bilhões até 2027, Adalo teve um crescimento impressionante desde o seu lançamento. Com mais de 223.000 desenvolvedores registrados e mais de 25,3 milhões de usuários ativos mensais, a plataforma também viu a aquisição de aplicativos construídos nela, como o Spotto pela empresa de recrutamento japonesa A-Career.

Com o financiamento adquirido recentemente, Adalo planeja aprimorar seus serviços oferecendo aplicativos responsivos e expandindo seu mercado para incluir modelos, ações e integrações. A empresa também se concentrará em iniciativas de educação, lançando uma academia para auxiliar os usuários em todo o processo de desenvolvimento de aplicativos, alinhando-se à sua missão de tornar a criação de aplicativos acessível a um público mais amplo.

Plataformas como Adalo, juntamente com outras como AppMaster , estão se esforçando para revolucionar o desenvolvimento de aplicativos reduzindo as barreiras de entrada, tornando mais fácil para empresas e indivíduos criar aplicativos web e móveis sem depender de métodos tradicionais de desenvolvimento caros e demorados.